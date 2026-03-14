Netflix revivirá el amor entre Frida Kahlo y Diego Rivera

El vínculo entre Frida Kahlo y Diego Rivera ha sido contado en libros, exposiciones y películas. Ahora llegará a la pantalla en formato de serie gracias a Netflix, que anunció el desarrollo de una producción inspirada en la intensa vida personal y artística de la célebre pareja mexicana.

La plataforma adelantó que el proyecto se centrará en la historia de ambos artistas dentro de un México atravesado por profundas transformaciones políticas, sociales y culturales durante el siglo XX. La idea es explorar cómo su relación amorosa, llena de choques y reconciliaciones, también alimentó su creatividad.

Según explicó la compañía en un comunicado, la narrativa se adentrará en los momentos más íntimos de la pareja y en la manera en que su vínculo terminó convirtiéndose en un tema trascendental dentro del mundo cultural.

“Desde el lado más íntimo de la ‘Paloma’ y el ‘Elefante’, narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor”, señaló Netflix al describir el enfoque del proyecto.

La plataforma también adelantó otro eje central del relato, “la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla y espectáculo público”.

Un equipo creativo con mirada latinoamericana

La serie contará con la dirección de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, dos cineastas con amplia trayectoria en producciones internacionales. Detrás de la producción estará Mónica Lozano a través de Alebrije Producciones.

El guion tomará como punto de partida el libro de la escritora francesa Claire Berest, una obra que revisa la historia de la pareja desde una perspectiva contemporánea. La adaptación televisiva tendrá como jefa de guion a María Renée Prudencio.

En la misma nota difundida por la plataforma se resume el espíritu de la producción: “Esta serie nos recuerda que, a pesar del tiempo, seguimos movidos por lo mismo, el deseo irreductible de vivir, de amar sin medias tintas y de buscar en el arte una forma de sobrevivir al dolor”.

Por el momento, la compañía no ha revelado quiénes interpretarán a los protagonistas ni cuándo llegará la serie al catálogo.

Dos vidas que marcaron el arte del siglo XX

Frida Kahlo es recordada por sus autorretratos cargados de simbolismo, obras en las que abordó el dolor físico, la identidad y la cultura mexicana con una estética profundamente personal. Su imagen terminó convirtiéndose en uno de los íconos más reconocibles del arte latinoamericano.

Por su parte, Diego Rivera se consolidó como una de las figuras clave del muralismo mexicano posterior a la Revolución. Sus enormes murales, cargados de contenido social y político, marcaron una época en el arte público del país.

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