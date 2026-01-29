La Biblioteca del Congreso incluye ‘Frida’ en su registro de preservación cinematográfica

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció este miércoles la incorporación de 25 películas al Registro Nacional de Cine (National Film Registry) para su preservación permanente, entre las que destaca “Frida” (2002), la película biográfica protagonizada y producida por Salma Hayek sobre la icónica artista mexicana Frida Kahlo. Esta selección representa un reconocimiento histórico a la representación latina en el cine estadounidense y al trabajo de una de las actrices mexicanas más influyentes de Hollywood.​

La lista de 2025 abarca más de un siglo de historia cinematográfica, desde el cine mudo de 1896 hasta producciones contemporáneas de 2014, reflejando la diversidad y evolución del patrimonio fílmico estadounidense.​

¿Qué es el National Film Registry y por qué es importante?

El Registro Nacional de Cine es mucho más que una lista de películas favoritas. Creado por el Congreso estadounidense en 1988, este programa tiene como misión preservar el registro audiovisual del patrimonio cinematográfico de la nación. Cada año, el Bibliotecario del Congreso selecciona únicamente 25 títulos de entre miles de nominaciones públicas, eligiendo aquellas películas que sean “cultural, histórica o estéticamente” significativas para Estados Unidos.​​

Para poder formar parte de esta selección, las películas deben tener al menos 10 años de antigüedad, garantizando que su importancia haya sido probada con el tiempo. Una vez incluidas, estas cintas reciben protección y recursos especiales para su preservación física, asegurando que futuras generaciones puedan acceder a ellas. Con las selecciones de 2025, el registro alcanza 925 películas preservadas desde su creación hace casi cuatro décadas.​​

“Cuando preservamos películas, preservamos la cultura estadounidense para las generaciones venideras”, señaló Robert R. Newlen, bibliotecario interino del Congreso. “Estas selecciones muestran que las películas son instrumentales para capturar partes importantes de la historia de nuestra nación”.​

Este año, el público nominó 7,559 títulos para consideración, y entre las más solicitadas estuvo “The Thing” (1982), que finalmente fue incluida junto a otras favoritas del público como “The Truman Show” y “The Incredibles“.​

‘Frida’: siete años de lucha para contar una historia latina en Hollywood

Dirigida por Julie Taymor y basada en el libro de Hayden Herrera, “Frida” explora la vida de Frida Kahlo, su ascenso como artista en Ciudad de México, el impacto devastador de la discapacidad y el dolor crónico tras un accidente traumático en su juventud, y su apasionada y tormentosa relación con el muralista Diego Rivera (interpretado por Alfred Molina).​​

La producción de “Frida” representó una batalla épica para Salma Hayek, quien dedicó siete años de su vida a llevar la historia de Kahlo a la pantalla grande. La actriz veracruzana no solo protagonizó la cinta a través de su compañía VentanaRosa, sino que la produjo, enfrentando obstáculos financieros y creativos que estuvieron a punto de cancelar el proyecto.

“Podría haber hecho la película hace cinco años, tal vez hace seis años, pero nunca sentí que todos los elementos estuvieran ahí. Quería hacer una película sobre Frida Kahlo, pero quería hacer la película ‘correcta’ sobre Frida Kahlo o no hacerla”, confesó Hayek en 2002. El equipo trabajó con 25 borradores del guion, nueve de ellos escritos por Edward Norton, antes de encontrar la versión definitiva.​

Hayek enfrentó además la competencia de otra producción biográfica paralela protagonizada por Jennifer López, así como dificultades para asegurar financiamiento hasta que Miramax entró en el proyecto. La actriz describió el papel de Frida como “definitivamente el personaje más complejo que he interpretado jamás y quizás el personaje más complejo que jamás interpretaré“.

La película fue nominada a seis premios Oscar, incluyendo Mejor Actriz para Hayek (la primera actriz mexicana en lograrlo en esa categoría), y ganó las estatuillas de Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora Original para Elliot Goldenthal, quien también recibió un Globo de Oro.​​

Las 25 películas seleccionadas: del cine mudo a la era digital

La clase de 2025 del National Film Registry representa un viaje cinematográfico a través de 118 años de historia del cine, con una diversidad notable de géneros, estilos y perspectivas.

Era del cine mudo (1896-1926)

Este año se incluyeron seis películas mudas, una cifra significativa que refleja el esfuerzo por preservar los primeros años del cine estadounidense:​

“The Tramp and the Dog” (1896): Considerada el primer filme comercial hecho en Chicago, esta comedia temprana fue redescubierta en 2021 en la Biblioteca Nacional de Noruega después de darse por perdida.​

(1896): Considerada el primer filme comercial hecho en Chicago, esta comedia temprana fue redescubierta en 2021 en la Biblioteca Nacional de Noruega después de darse por perdida.​ “The Oath of the Sword” (1914): El primer largometraje asiático-americano conocido, producido por la Japanese American Film Company de Los Ángeles, con actores japoneses interpretando personajes japoneses en una época donde Hollywood aún no dominaba la industria.​

(1914): El primer largometraje asiático-americano conocido, producido por la Japanese American Film Company de Los Ángeles, con actores japoneses interpretando personajes japoneses en una época donde Hollywood aún no dominaba la industria.​ “The Maid of McMillan” (1916): Reconocida como la primera película estudiantil registrada, filmada por estudiantes de Washington University en St. Louis.​

(1916): Reconocida como la primera película estudiantil registrada, filmada por estudiantes de Washington University en St. Louis.​ “The Lady” (1925): Drama protagonizado por Norma Talmadge en la cúspide de su carrera, producido por su propia compañía y restaurado por la Biblioteca del Congreso en 2022.​

(1925): Drama protagonizado por Norma Talmadge en la cúspide de su carrera, producido por su propia compañía y restaurado por la Biblioteca del Congreso en 2022.​ “Sparrows” (1926): Melodrama protagonizado por Mary Pickford, una de las fundadoras clave de la industria cinematográfica estadounidense, preservada en colaboración con la Mary Pickford Company en 2020.​

(1926): Melodrama protagonizado por Mary Pickford, una de las fundadoras clave de la industria cinematográfica estadounidense, preservada en colaboración con la Mary Pickford Company en 2020.​ “Ten Nights in a Barroom” (1926): Producida por la Colored Players Film Corporation de Filadelfia con un elenco completamente afroamericano, es una de las dos únicas películas supervivientes de esa compañía.​

La Edad de Oro de Hollywood (1954-1956)

“White Christmas” (1954): El musical de Irving Berlin con Bing Crosby consolidó la canción homónima en la cultura popular estadounidense y fue la película más taquillera de 1954, filmada en VistaVision.​

(1954): El musical de Irving Berlin con Bing Crosby consolidó la canción homónima en la cultura popular estadounidense y fue la película más taquillera de 1954, filmada en VistaVision.​ “High Society” (1956): Considerado el último gran musical de la Edad de Oro de Hollywood, con Bing Crosby, Frank Sinatra, Louis Armstrong y Grace Kelly en su última película antes de convertirse en Princesa de Mónaco.​

Documentales que cambiaron la conversación (1981-2011)

“Brooklyn Bridge” (1981): El primer documental de Ken Burns en unirse al registro, nominado al Oscar y que marcó el inicio de su influyente carrera como historiador público.​

(1981): El primer documental de Ken Burns en unirse al registro, nominado al Oscar y que marcó el inicio de su influyente carrera como historiador público.​ “Say Amen, Somebody” (1982): Celebración de la música gospel y su importancia en las comunidades afroamericanas, restaurada por el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian en 2020.​

(1982): Celebración de la música gospel y su importancia en las comunidades afroamericanas, restaurada por el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian en 2020.​ “The Wrecking Crew” (2008): Documental sobre los músicos de sesión de Los Ángeles que tocaron en éxitos de los años 60 y 70, cuyo lanzamiento se retrasó hasta 2015 debido al alto costo de licencias musicales.​

(2008): Documental sobre los músicos de sesión de Los Ángeles que tocaron en éxitos de los años 60 y 70, cuyo lanzamiento se retrasó hasta 2015 debido al alto costo de licencias musicales.​ “The Loving Story” (2011): Mirada íntima al caso de la Corte Suprema Loving vs. Virginia, que abrió el camino para que parejas interraciales pudieran casarse legalmente.​

Clásicos contemporáneos (1982-2014)

“The Thing” (1982): Clásico de ciencia ficción y terror que revolucionó los efectos especiales, fue la película más nominada por el público este año.​

(1982): Clásico de ciencia ficción y terror que revolucionó los efectos especiales, fue la película más nominada por el público este año.​ “The Big Chill” (1983): Drama coral nominado a Mejor Película con Glenn Close, William Hurt y Kevin Kline que capturó el espíritu de una generación.​

(1983): Drama coral nominado a Mejor Película con Glenn Close, William Hurt y Kevin Kline que capturó el espíritu de una generación.​ “The Karate Kid” (1984): Historia íntima sobre familia y amistad que también funciona como película deportiva, adolescente y viaje del héroe, con Ralph Macchio y Pat Morita.​

(1984): Historia íntima sobre familia y amistad que también funciona como película deportiva, adolescente y viaje del héroe, con Ralph Macchio y Pat Morita.​ “Glory” (1989): Drama histórico sobre el 54º Regimiento de Massachusetts, una unidad de soldados afroamericanos en la Guerra Civil, con Denzel Washington en un papel ganador del Oscar.​

(1989): Drama histórico sobre el 54º Regimiento de Massachusetts, una unidad de soldados afroamericanos en la Guerra Civil, con Denzel Washington en un papel ganador del Oscar.​ “Philadelphia” (1993): Una de las primeras películas mainstream de un gran estudio en confrontar la crisis del VIH/SIDA, con Tom Hanks y Denzel Washington, ganadora de dos Oscar.​

(1993): Una de las primeras películas mainstream de un gran estudio en confrontar la crisis del VIH/SIDA, con Tom Hanks y Denzel Washington, ganadora de dos Oscar.​ “Before Sunrise” (1995): Primera entrega de la trilogía de Richard Linklater que explora el amor y el paso del tiempo a través de tres películas filmadas con nueve años de diferencia.​

(1995): Primera entrega de la trilogía de Richard Linklater que explora el amor y el paso del tiempo a través de tres películas filmadas con nueve años de diferencia.​ “Clueless” (1995): Comedia y sátira dirigida por Amy Heckerling, adaptación moderna de “Emma” de Jane Austen que se convirtió en cápsula del tiempo de los años 90.​

(1995): Comedia y sátira dirigida por Amy Heckerling, adaptación moderna de “Emma” de Jane Austen que se convirtió en cápsula del tiempo de los años 90.​ “The Truman Show” (1998): Drama filosófico protagonizado por Jim Carrey sobre un hombre que vive en un reality show sin saberlo, profético sobre la era de las redes sociales.​

(1998): Drama filosófico protagonizado por Jim Carrey sobre un hombre que vive en un reality show sin saberlo, profético sobre la era de las redes sociales.​ “Frida” (2002): La biopic de Salma Hayek sobre Frida Kahlo que rompió barreras para la representación latina en Hollywood.​

(2002): La biopic de Salma Hayek sobre Frida Kahlo que rompió barreras para la representación latina en Hollywood.​ “The Hours” (2002): Drama de Stephen Daldry con Nicole Kidman, Meryl Streep y Julianne Moore, basado en la novela ganadora del Pulitzer de Michael Cunningham, nominado a nueve Oscar.​

(2002): Drama de Stephen Daldry con Nicole Kidman, Meryl Streep y Julianne Moore, basado en la novela ganadora del Pulitzer de Michael Cunningham, nominado a nueve Oscar.​ “The Incredibles” (2004): Éxito animado de Pixar dirigido por Brad Bird que utilizó tecnología innovadora para capturar anatomía humana realista y que generó casi $2 mil millones con su secuela.​

(2004): Éxito animado de Pixar dirigido por Brad Bird que utilizó tecnología innovadora para capturar anatomía humana realista y que generó casi $2 mil millones con su secuela.​ “Inception” (2010): Thriller metafísico de Christopher Nolan que tardó 10 años en escribirse, recaudó $830 millones y ganó cuatro premios Oscar.​

(2010): Thriller metafísico de Christopher Nolan que tardó 10 años en escribirse, recaudó $830 millones y ganó cuatro premios Oscar.​ “The Grand Budapest Hotel” (2014): La película más reciente seleccionada, obra visualmente deslumbrante de Wes Anderson que utilizó investigación histórica en la Biblioteca del Congreso, especialmente la colección de impresiones Photochrome.​

El significado para la comunidad latina

La inclusión de “Frida” en el National Film Registry es particularmente significativa para la representación latina en el cine estadounidense. Aunque el registro ha incluido otras películas latinas en años anteriores —como “Selena” (1997), “Spy Kids” (2001), y “Mi Familia” (1995) añadidas en 2024— cada incorporación refuerza el reconocimiento de que las historias latinas son parte integral de la narrativa cultural estadounidense.

“Al diversificar los filmes del registro, esperamos que se abran más oportunidades para los latinos en la industria”, señaló el representante Joaquín Castro (D-Texas), defensor de la representación latina en el entretenimiento.​

Para Salma Hayek, la preservación oficial de “Frida” valida los años de lucha por contar la historia de una de las artistas más importantes de México en sus propios términos, sin comprometer la visión ni la autenticidad cultural. Su nominación al Oscar en 2003 abrió puertas para futuras generaciones de actrices latinas en Hollywood.​

El acervo del National Film Registry

Las 925 películas que ahora forman parte del registro representan un espejo colectivo de Estados Unidos, reflejando la complejidad, diversidad y evolución de su cultura cinematográfica. El acervo incluye desde los primeros experimentos del cine mudo hasta obras maestras contemporáneas, abarcando todos los géneros: westerns, musicales, documentales, comedias, dramas, ciencia ficción, animación y cine experimental.​

Muchas de estas películas forman parte de los más de 2 millones de materiales audiovisuales conservados en la Biblioteca del Congreso, específicamente en el National Audio-Visual Conservation Center ubicado en Culpeper, Virginia. Esta instalación de última generación alberga más de 10.8 millones de artículos de la colección, incluyendo películas, programas de televisión, transmisiones de radio y grabaciones sonoras.​

La Biblioteca trabaja en coordinación con estudios, archivos cinematográficos independientes y poseedores de derechos de autor para asegurar que las películas seleccionadas sean preservadas físicamente para las futuras generaciones.​

Celebración televisiva

Turner Classic Movies (TCM) transmitirá un especial televisivo el jueves 19 de marzo de 2026 a las 8 p.m. ET con una selección de las películas incluidas este año. El especial será presentado por Jacqueline Stewart, historiadora de cine y presidenta del National Film Preservation Board, quien asesora al Bibliotecario del Congreso en las selecciones anuales.​

“Es muy significativo que el Registro Nacional de Cine esté añadiendo seis títulos del cine mudo, mostrando el rango de temas y estilos en los primeros años del cine estadounidense”, comentó Stewart. “Y es especialmente emocionante ver que el título más nominado por el público este año, ‘The Thing’, ha sido añadido al registro”.​

El público puede seguir nominando películas para la selección de 2027 hasta el 15 de agosto de 2026 en loc.gov/film.

