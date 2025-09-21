Shakira y sus hijos visitaron el museo Frida Kahlo para despedirse de México

Después de conquistar a la Ciudad de México con nada menos que 12 conciertos completamente llenos, Shakira decidió cerrar su visita en tierra azteca cambiando los reflectores por los pasillos coloridos de la ‘Casa Azul’, el famoso museo de Frida Kahlo en Coyoacán.

La cantante colombiana, que viene de romper récords con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, consiguiendo varios llenos en el estadio GNP Seguros, con un total de 780 mil espectadores durante sus 12 presentaciones, aprovechó su último fin de semana en la capital para turistear en plan familiar junto a sus hijos, Milán y Sasha, además de Tonino, el inseparable hermano mayor de Shakira, quien la ha acompañado en varias paradas de su tour.

De acuerdo con varios videos que se hicieron virales en redes sociales, Shakira disfrutó un recorrido tranquilo, sin tumultos ni caos. Eso sí, siempre con la compañía de un par de elementos de seguridad, aunque no fue impedimento para que algunos fans se acercaran, y como ya es costumbre, la barranquillera mostró su lado más cercano y accedió sonriente para posar en algunas selfies.

El look de Shakira tampoco fue algo que pasó desapercibido. Para la visita, la intérprete de “Estoy Aquí” y “Acróstico” lució una blusa oversize de rayas amarillas con blanco, pantalones negros y una gorra. Por su parte, Milán, de 12 años, fue visto con una playera negra, mientras que Sasha lució de blanco y completó el outfit con gorra azul.

Con su visita al museo de Frida Kahlo, Shakira deja claro que su paso por México no solo fue histórico en los escenarios, sino también significativo en el terreno personal y cultural.

