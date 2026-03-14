“Racismo, odio e intolerancia”: alcalde Mamdani de Nueva York rechaza comentarios anti islámicos

“Creo que lo que resulta tan preocupante, francamente, no es que estas palabras se digan sobre mí, sino, sinceramente, que se digan sobre el millón de musulmanes, aproximadamente, que consideran a esta ciudad su hogar”, afirmó el alcalde Zohran Mamdani al ser consultada su opinión sobre cómo siente la islamofobia.

“Cuando las críticas se deben a tus políticas o a tus puntos de vista, puedes sobrellevarlas. Pero aquí estamos hablando de racismo e intolerancia. Y aceptar eso, hacer la vista gorda ante ello, equivale a permitir que ese tipo de animosidad se encone. Y eso pasa factura. La pasa en el sentido de que te hace sentir solo en el lugar que sabes que es tu hogar; te sientes aislado dentro de él”, señaló el alcalde de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

“He vivido estas experiencias siendo un joven, siendo candidato a un cargo público y siendo el alcalde de la ciudad de Nueva York”, continuó Mamdani, citado por The New York Times. “Y cuando escucho tal odio y desdén, desenfrenados en su rencor, siento un aislamiento y una soledad que sé que muchos de ustedes también han sentido”.

Este mes ha sido particularmente intenso para Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York: el presentador de radio Sid Rosenberg lo tildó de “cucaracha del islam radical”, han salido a flote supuestos mensajes anti Israel de su esposa Rama Duwaji, y su decisión de invitar a cenar a Mahmoud Khalil -activista pro palestino amenazado de deportación- en su residencia oficial, Gracie Mansion, generó críticas desde la Casa Blanca.

También la protesta antimusulmana frente a la puerta de Gracie Mansion el 7 de marzo -así como el intento de atentado con bomba en ese mismo lugar por parte de presuntos simpatizantes del ISIS– y una publicación compartida por el senador Tommy Tuberville, de Alabama, que evocaba el 11 de septiembre de 2001 junto a una fotografía de Mamdani con la leyenda: “el enemigo está dentro de las puertas”.

Durante el sagrado mes del Ramadán, Mamdani asiste y organiza iftars por toda la ciudad, eventos de los que extrae inspiración, comentó ABC News. “¿A quién de los aquí presentes le han dicho alguna vez que no pertenece a la ciudad de Nueva York? ¿Quién de ustedes ha escuchado las palabras: “vuelve al lugar de donde viniste”?”, preguntó Mamdani en uno de esos encuentros, donde rompió el ayuno junto a cientos de trabajadores municipales. “Ellos sienten el mismo tipo de presión por encajar a la fuerza en un molde, como si no pudieran mostrarse tal cual son en la ciudad que consideran su hogar”, añadió.

El miércoles el representante Brandon Gill -republicano por Texas- comentó en la red social Twitter/X que una fotografía del alcalde de Nueva York en una cena iftar en la alcaldía le “resolvía el estómago” y le resultaba “repugnante”. Y agregó al día siguiente: “No más musulmanes que emigran a Estados Unidos”; “A los demócratas les importa más la ´islamofobia´ que los islamistas violentos que masacran a los estadounidenses”. Además, Vickie Paladino, concejal por el distrito de Queens (NYC), ha compartido publicaciones en las redes sociales en las que vincula al alcalde con el terrorismo islámico.

El alcalde abordó cada uno de estos incidentes en términos contundentes y señaló a cada político por su nombre. Afirmó que sus comentarios eran deshumanizadores y ponían en peligro la seguridad de los ciudadanos musulmanes de la ciudad. Asimismo hizo referencia al caso de una niña de 12 años que llevaba hiyab y que fue hospitalizada el mes pasado tras recibir un puñetazo en el rostro por parte de una mujer en Brooklyn.

Mamdani afirma que jamás pedirá disculpas por su fe. “¿Sabes? Creo que hay algunos a quienes les encantaría que lo hiciera, pero siempre se llevarán una decepción, porque nunca me disculparé por quien soy, por mi fe ni por el hecho de que haya tantos otros como yo en la ciudad. Y lo que nos une a todos es el hecho de que somos neoyorquinos”, afirmó.