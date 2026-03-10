Paquete sospechoso reactiva alarma policial en Gracie Mansion, residencia del alcalde de Nueva York

Un paquete sospechoso fue hallado cerca de Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde de Nueva York, y está siendo investigado por el escuadrón antibombas del Departamento de Policía (NYPD).

Carl Schurz Park, adyacente a la residencia, fue evacuado como medida de precaución, tan sólo tres días después de frustrar un atentado terrorista en ese lugar, según fuentes policiales. Gracie Mansion, donde vive el alcalde Zohran Mamdani, no fue evacuada.

Al mediodía de este martes la policía acudió a 86th St cerca de East End Av en el Upper East Side de Manhattan tras recibir informes de un contenedor sospechoso en el paseo marítimo, destalló New York Post. Al momento no hay más información disponible.

La tensa situación se produce después de que dos adolescentes radicalizados de Pensilvania intentaran el sábado perpetrar un atentado con bomba inspirado por ISIS (Estado Islámico) frente a la residencia del alcalde. La bomba lanzada no explotó y no causó nada más que humo, pero una investigación posterior reveló que contenía material explosivo, así como tuercas y tornillos en su interior que podrían haber sido mortales si detonaban.

Los sospechosos Ibrahim Kayumi (19) y Emir Balat (18) se encuentran recluidos en el federal Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Ambos adolescentes afirmaron que se sintieron inspirados por el grupo terrorista internacional para intentar lanzar un ataque y esperaban causar más víctimas que las tres personas que murieron en la explosión de bombas en el maratón de Boston de 2013, según una denuncia penal de cinco cargos revelada el lunes.

Los agentes federales que registraban un almacén de Pensilvania, presuntamente utilizado por los dos adolescentes acusados ​​de lanzar bombas caseras contra una multitud de manifestantes frente a Gracie Mansion de NYC, encontraron residuos explosivos que provocaron varias detonaciones controladas, informó Daily News.

El FBI pasó la mayor parte de la anoche ejecutando una orden de registro dentro del almacén ubicado en S. Flowers Mill Road en Middletown Township, Pensilvania, presuntamente utilizado por Kayumi y Balat al preparar su atentado para Nueva York.

El domingo Mamdani -el primer alcalde musulmán de Nueva York- calificó de “reprobable” y “un ataque a los valores de la ciudad” el lanzamiento de los artefactos explosivos durante las manifestaciones del sábado. El hecho sucedió cuando un grupo de contra manifestantes estaban parados de un lado de una barricada mientras se organizaba una protesta anti musulmana del otro lado, describió Gothamist.

La semana pasada Mamdani fue foco de críticas sobre su postura inicial rechazando la guerra “ilegal” de EE.UU. e Israel en Irán, aunque luego calificó ese régimen de “brutal”.

Gracie Mansion se ubica en 181 East End Ave, a la altura de 88th St, en el Upper East Side de Manhattan. Aunque la zona tiene fuerte presencia policial las 24 horas del día, el año pasado un joven se grabó a sí mismo entrando a la residencia y robando un adorno navideño la madrugada del 1 de enero, informó NYPD.