Trump “predice” que boxeador Jake Paul con exenciones contributivas bajo Ley 22 en Puerto Rico se lanzará a una posición política

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que endosará al boxeador y youtuber Jake Paul para cualquier posición política a la que decida aspirar aún cuando el deportista no ha expresado que tenga ese plan en mente.

En un rally el pasado miércoles en Verst Logistics en Hebron, Kentucky, Trump dijo que el empresario de 29 años tendrá su “completo y total endoso” para cualquier aspiración política.

“Jake Paul es un gran tipo. Y tú sabes, parte del trato es que él dijo: “¿Te importa si te hago una entrevista? Yo le dije: ‘Jake, yo soy el presidente de Estados Unidos. Yo no doy entrevistas. Mira a Joe Biden. El estuvo dos años y medio sin dar entrevistas…”, relató sobre su decisión de dejarse entrevistar por el youtuber.

“Yo dije: ‘Jake, yo soy presidente, ¿cómo voy a hacer tu podcast? Pero su podcast local es una cosa grande y él es gran cosa. Jake, tienes que subir; ven acá”, emplazó Trump.

“Este tipo tiene agallas y salió con la mandíbula rota (de la pelea con el boxeador de peso pesado Anthony Joshua). Esa no fue la mejor pelea, pero saben qué, demostró una gran valentía”, continuó el mandatario.

Paul, quien reside hace más de 4 años en una mansión en Puerto Rico con exenciones contributivas bajo la Ley 22 (“Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”), exaltó la gestión de Trump.

“Lo que el presidente Trump me ha enseñado es coraje. Tú sabes, nosotros nunca nos quitamos de una pelea, incluso si es mucho más grande que tú”, afirmó el deportista.

“Todas las voces de nosotros importan en EE.UU. y yo nunca tengo miedo de decir la verdad, y yo sé que ustedes tampoco. Estamos aquí representando a EE.UU. y es una bendición”, añadió Paul.

“Sr. Presidente, nosotros necesitamos más fábricas como esta en todo el país y yo sé que que él va a ser quien va a traer eso aquí”, puntualizó Paul en referencia a la instalación de empaquetado.

Tras el breve mensaje del también promotor de boxeo, Trump “predijo” que este aspirará a un cargo político y que contará con su apoyo.

“Solo quiero decir que predigo, voy a hacer una predicción, que en un futuro no muy lejano te postularás para un cargo político”, declaró el republicano. “Y tienes mi respaldo total y completo, ¿de acuerdo?”, agregó.

En la entrevista de Paul a Trump, el presidente habló, entre otras cosas, sobre cómo logró la transición de empresario y figura televisiva a político.

“Yo lo estuve pensando por años. Yo lo estuve hablando mucho tiempo, porque yo era bien conocido, yo era bien conocido. Yo era exitoso, lo hice bien, amaba los bienes raíces. Luego hicimos The Apprentice. Mark Bernett era increíble. Y nosotros hicimos, yo hice, muchos ‘bestsellers’. Mis libros fueron todos bestsellers”, planteó el inquilino de la Casa Blanca.

A preguntas sobre el disparo que recibió en un evento de campaña en Pennsylvania, en julio del 2024, dijo que la experiencia no fue placentera.

“Tienes como una sensación pulsátil. Tú sabes que había algo. Había un reguero de sangre. Lo que pasa es que, tú sabes esto mejor que nadie, el oído sangra más porque yo dije: ‘¿Por qué hay tanta sangre?’, y el oído es un gran sangrador relacionado con el cartílago. No quiero entrar demasiado en eso, pero fue sangriento como el infierno. Así que, cuando yo chequeé, me puse la mano…la baje y estaba llena. Yo dije que aquello era o la picada de mosquito más grande de la historia o había sido baleado. Y no fue una experiencia placentera”, contó el presidente de EE.UU.

Trump argumentó que las mayores victorias son las que se hacen contra la corriente o “contra del viento”.

“Ir contra todo aquello que la gente piensa que no se puede hacer. Esas son las mayores victorias”, expuso el mandatario.

En ese contexto, Trump alegó que Irán lleva 47 años matando gente de las formas más violentas.

“Todo esto que estamos haciendo ahora la gente lo ha esperado por 47 años para que pasara. Así que teníamos que hacerlo bien. Pero nuestros militares han sido increíbles”, alegó sobre la guerra de EE.UU. en Irán.

“Yo creo que tengo tremendo apoyo en esto. Esto es algo que ha sido increíble. Yo tengo los mejores números en las encuestas que nunca antes. Y no es solo por esto. La economía está muy bien”, agregó.

Las afirmaciones del republicano sobre la guerra no son, precisamente, lo que reflejan las estadísticas que manejan diversos medios estadounidenses.

Por ejemplo, una encuesta The Economist y YouGov, realizada entre el 6 y el 9 de marzo a 1,563 estadounidenses, arrojó que un 39% aprobaba la intervención en Irán versus el 52% que no.

En otro sondeo de la Universidad de Quinnipiac, entre el 6 al 8 de marzo y suministrada a 1,002 personas, el 53 % dijo estar opuesto a la guerra mientras el 40 % se expresó a favor.

Por otro lado, la guerra ha provocado una escalada en los precios de productos como la gasolina y otros derivados de petróleo, por lo que la Administración ha tenido que tomar varias medidas de emergencia para evitar que el costo siga subiendo, como por ejemplo, permitir la compra de crudo a Rusia.

Paul, quien tiene un récord boxístico en peso crucero de 12-2, fue derrotado en su último combate por Joshua, quien le fracturó la mandíbula.

En octubre de 2024, Paul endosó a Trump en la contienda por la presidencia que lo enfrentó a la demócrata Kamala Harris.

“Yo los aliento mucho, mucho, mucho a ejercer su derecho al voto. Porque yo me mudé a Puerto Rico en mi búsqueda de convertirme en un campeón en mi carrera de boxeo, yo rescindí de mi derecho a votar, pero eso no significa que yo no le puedo presentar a mi audiencia grande de 80 millones, datos, números para motivarlos a ellos a votar en la dirección correcta para literalmente salvar a EE.UU.”, dijo el boxeador, quien inició el video indicando que temía las consecuencias de su mensaje ya que podría provocar más acusasiones en su contra y división.

Paul pidió a electores a que investigarán por su cuenta antes de acudir a las urnas y que no basaran sus decisiones en “su estrella del pop favorita que les diga cómo votar”, esto en referencia a las celebridades que públicamente apoyaron a un candidato o a otro.

El videoaficionado hizo alusión a los comentarios del comediante Tony Hinchcliffe, quien en un evento de campaña de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York llamó “isla de basura” a Puerto Rico.

“Hizo una mala broma. Obviamente, él estaba haciendo su trabajo, tratando de ser cómico, pero él hablando tonterías de Puerto Rico no fue gracioso, y yo quiero echar luz en que esto no son las opiniones de Donald Trump”, planteó.

El mes pasado, Paul desató una controversia en redes sociales luego de que, desde su cuenta en la red social X, pidiera a sus seguidores no ver el show de medio tiempo del Super Bowl en el que se presentaría el reguetonero boricua Bad Bunny.

Paul tildó al “Conejo Malo” de “falso ciudadano” por sus críticas contra las intervenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Apaguen este espectáculo de medio tiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a EE.UU. No puedo soportarlo”, compartió como parte de una cadena de mensajes.

Al ver cómo sus comentarios habían provocado múltiples cuestionamientos que incluían recriminaciones por residir en la isla sin pagar ciertos impuestos bajo la Ley 22, Paul comenzó a rectificar y a argumentar que lo habían malinterpretado. Voces dentro de Puerto Rico y en la diáspora atribuyen al estatuto del que se beneficia Paul de buena parte del problema de la gentrificación de locales y la falta de vivienda asequible en el archipiélago. Otro ángulo que rodea la controversia está relacionada con una investigación del Servicio de Rentas Internas (IRS) a unos 100 beneficiarios de la ley por mentir sobre su lugar de residencia para evadir impuestos federales. Los recipientes de la Ley 22 deben residir al menos 183 días al año en la isla.

Hasta el momento, no hay información que apunte a que Paul sea parte de los inversionistas que están siendo investigados por abusar de la ley.

“El problema con mi tuit es que la palabra ‘falso’ se malinterpreta. Obviamente, no es un ciudadano falso, porque es puertorriqueño, y amo a Puerto Rico y a todos los estadounidenses que apoyan al país”, compartió.

Planteó que Bad Bunny era “falso por sus valores y sus críticas a nuestro gran país”.

En otro mensaje, Paul recalcó que no estaba catalogando a nadie de “ciudadano falso”.

“Para aclarar: no estaba llamando a nadie ‘ciudadano falso’ por ser de Puerto Rico. Vivo en Puerto Rico y amo a Puerto Rico. He usado mi plataforma para apoyar a Puerto Rico una y otra vez y siempre lo haré”, afirmó.

Paul, sin embargo, reiteró sus críticas a Bad Bunny por su postura en cuanto a la política migratoria de la Administración Trump y a las labores de agencias como ICE.

“Pero, si criticas públicamente a ICE, que hace su trabajo, y odias abiertamente a EE.UU., voy a hablar al respecto. Punto. Por esa misma razón censuré a Hunter Hess. Si te beneficias de un país y de la plataforma que te brinda, pero al mismo tiempo le faltas el respeto públicamente, a eso me refiero con ser un ciudadano falso. Y estoy de acuerdo en que el amor es más poderoso que el odio. Ama a EE.UU.”, expuso.

Posteriormente, apareció en la descripción de la cuenta la frase: “Fan número 1 de Benito”. Paul dijo que no sabía que había pasado con su cuenta.

La compañía promotora Most Valuable Promotions (MVP), propiedad de Paul, representa a la púgil boricua de NY, Amanda Serrano.

Serrano, a quien incluso se le ha visto desfilando en la parada boricua de NY y mantiene estrechos vínculos con la isla, cuestionó públicamente a su manejador por las expresiones en contra de Bad Bunny.

“Me enorgullece ser puertorriqueña y me enorgullece ser ciudadana estadounidense. Los puertorriqueños no somos ‘falsos estadounidenses’. Somos ciudadanos que hemos contribuido a este país en todos los ámbitos, desde el servicio militar hasta los deportes, los negocios, la ciencia y las artes, y nuestra identidad y ciudadanía merecen respeto”, compartió Serrano, quien en marzo del año pasado firmó un contrato vitalicio con MVP.

“Esta noche estoy aquí, donde se supone que debo estar, en mi hermosa isla, con mi gente celebrando y observando con asombro lo bien que Benito nos representó a nosotros y a nuestra cultura”, añadió la campeona mundial unificada de peso pluma en un mensaje por redes sociales.

Aunque agradeció el respaldo de Paul a su carrera, aclaró que no estaba de acuerdo con sus expresiones.

“No tendría las oportunidades que tengo hoy sin el apoyo y la confianza que Most Valuable Promotions y Jake Paul depositaron en mí, y siempre estaré agradecida por el papel que han desempeñado al ayudarme a cambiar mi vida y a impulsar el boxeo femenino. Al mismo tiempo, quiero ser clara: no estoy de acuerdo con las declaraciones que cuestionan la legitimidad o la identidad del pueblo puertorriqueño, y no puedo apoyar esa caracterización. Es incorrecta”, expuso.

“Lucho con el orgullo de Puerto Rico y represento mi bandera cada vez que subo al ring. Siempre apoyaré a mi gente, con respeto por quienes somos y con orgullo por nuestros orígenes. Nunca cambiaré y siempre seré una Boricua Orgullosa”, concluyó Serrano.

Sigue leyendo: