Christian Nodal está en negociaciones para regresar con Universal Music

El mexicano Christian Nodal habría decidido romper relaciones profesionales con su padre Jaime González, quien desde inicios de su carrera fue su mánager. Esta decisión también lo estaría llevando a hacer negociaciones con Universal Music para regresar con ellos.

Nodal y su padre comenzaron a tener problemas legales en los últimos años, al mismo tiempo que el cantante demandó a la disquera por la propiedad de su catálogo musical y, simultáneamente, esta presentó acusaciones de fraude en contra de Nodal.

Según “Infobae”, se cree que la estrategia que el cantante quiere seguir es la de “hacer las paces” con Universal Music para solucionar todos los conflictos legales que comenzaron en noviembre de 2021 y que aún no se han resuelto. Además, lograría tener independencia total de su familia.

Por otro lado, en el canal de YouTube de Javier Ceriani se reveló que las negociaciones para regresar con la disquera son un hecho. Pese a que en un momento del conflicto se quiso exigir que la música de Nodal no pudiera ser distribuida, comercializada o incluso interpretada en vivo sin el previo consentimiento de Universal Music.

Por ahora, Nodal no ha dado declaraciones oficiales sobre el tema.

¿Qué exigía Christian Nodal a Universal Music?

La demanda presentada por Christian Nodal en contra de Universal Music tenía como objetivo de reclamar la titularidad de los derechos de sus tres primeros álbumes: “Me Dejé Llevar” (2017), “Ahora” (2019) y “AYAYAY!” (2020). Dicha demanda fue presentada por Nodal junto con sus padres.

Para lograr recuperar los derechos de sus tres álbumes, Nodal alegaba que él era el dueño legítimo de las obras grabadas durante ese periodo. Por otro lado, la disquera sostiene que posee los contratos y documentos legales que demuestran que ellos son los propietarios de esos “masters”.

La disquera también logró defenderse de todo el tema, presentando una denuncia penal en la que acusa al cantante y a sus padres de haber presentado 32 documentos con firmas falsas para simular que Nodal era el dueño de las canciones.

¿Cuándo comenzó el conflicto de Nodal con sus padres?

Al mismo tiempo que Christian Nodal lucha por los derechos de sus canciones, también ha buscado obtener dependencia total de su padre Jaime González. En su momento se informó que cuando Nodal quiso romper relación profesional con su padre, este lo amenazó alegando que tenían un contrato firmado hasta el 2035.

Aunque el conflicto parece haberse intensificado en este último par de meses, padre e hijo han estado enfrentados incluso durante el caso contra Universal Music, pues decidieron separar su equipo legal.

Por otro lado, existen rumores de que Pepe Aguilar, quien es suegro de Nodal, ha estado muy involucrado en el conflicto familiar. Se asegura que él ha impulsado la idea de Nodal para separarse completamente de Jaime González.

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