Christian Nodal asistió al concierto de Kanye West en México

El cantante Christian Nodal fue uno de los artistas que asistió al concierto que el polémico rapero Kanye West ofreció en la Plaza de Toros de Ciudad de México durante este fin de semana, según informaron medios de comunicación mexicanos.

Kanye West ha sido blanco de polémica durante los últimos años por sus comentarios antisemitas y racistas, de los cuales se arrepintió en una carta abierta publicada el pasado lunes en The Wall Street Journal. También hizo comentarios despectivos sobre su exesposa y madre de sus hijos, Kim Kardashian, y se declaró fan de Hitler en una canción que ha sido cancelada en todas las plataformas.

Nodal demostró ser un fiel seguidor de West al asistir al segundo concierto del rapero en la capital mexicana. El artista no publicó específicamente que asistiría al concierto de “Ye”, pero publicó fotos mientras tomaba un vuelo desde León, Guanajuato, donde se presentó el viernes, a Ciudad de México. Además, el músico detalló que su próxima parada sería la Plaza de Toros. Luego publicó un video tomado desde su asiento durante el show.

El reportero Ernesto Buitron aseguró que el cantante salió de manera discreta en una camioneta blanca y con protección de la Plaza de Toros. Su presencia en el concierto pasó desapercibida por los fanáticos de West y abandonó el recinto sin causar mayor revuelo.

Además de Nodal, otros artistas que asistieron a los conciertos de West en Ciudad de México fueron León Larregui, vocalista de Zoé, así como Jay de la Cueva, exintegrante de Moderatto.

Kanye West ha enfrentado problemas reputacionales por sus impredecibles comentarios antisemitas y racistas durante varios años. Esto le valió no solo una ola de críticas, sino también la pérdida de contratos y alianzas comerciales, como su relación con Adidas, empresa que por más de una década comercializó la línea Yeezy del rapero. Adidas decidió romper su colaboración con West en 2022 después de que hizo comentarios antisemitas.

El lunes 26 de enero, West publicó una carta abierta en la que se disculpaba por sus comentarios y el daño que causó con ellos. Atribuyó su comportamiento a una lesión cerebral que sufrió hace 25 años y al diagnóstico de trastorno bipolar. Asimismo, aseguró que cayó en una fuerte depresión antes de decidir buscar ayuda profesional e internarse en un centro de rehabilitación en Suiza.

Sigue leyendo:

Christian Nodal canta tema dedicado a Belinda en reunión familiar con Ángela Aguilar

Kanye West aclara que su carta de disculpas no es una estrategia para impulsar su carrera

Bianca Censori trató de separarse de Kanye West antes de la rehabilitación del rapero