Los funcionarios sanitarios de la ciudad de Nueva York han confirmado el primer caso en la Gran Manzana de una cepa del virus de la neumonía más grave que la que causó un brote mundial en 2022.

El caso está vinculado con viajes, y el Departamento de Salud de la ciudad declaró que, por el momento, no se conoce ningún caso de transmisión local.

La viruela del mono, antes conocida como moxicilina, se transmite por contacto cercano o íntimo, incluyendo abrazos y caricias. No se denomina una enfermedad de transmisión sexual, pero en Estados Unidos la infección se ha propagado principalmente entre la comunidad LGBTQ+ por medio de relaciones sexuales entre hombres y otras formas de contacto cercano.

La cepa identificada por las autoridades sanitarias se llama clado I, que puede causar síntomas más graves y ser más mortal que el clado II, la cepa responsable del brote en 2022 que desencadenó 4,000 casos en la ciudad.

El síntoma más común es una erupción cutánea dolorosa que puede aparecer en las manos, los pies, el pecho, la cara o cerca de los genitales. Los pacientes pueden presentar fiebre, escalofríos y otros síntomas similares a los de la gripe, informó Gothamist.

Las autoridades de salud hicieron un llamado a las personas en riesgo de vacunarse con JYNNEOS de dos dosis, que puede disminuir la posibilidad de infección y reducir los síntomas.

Entre las personas que podrían beneficiarse se incluyen los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas trans y las personas no binarias.

La ciudad recomienda que quienes planeen viajar a países donde el virus se está propagando también consideren vacunarse.

Puede encontrar información sobre los centros de vacunación en nyc.gov/mpox o llamar al 311 para obtener ayuda.

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