¿Cuánto dinero ganan las selecciones en el Clásico Mundial de Béisbol?

Con el Clásico Mundial de Béisbol en su etapa culminante, son cuatro las selecciones que se pelean por el título. Sin embargo, la gloria no es el único incentivo, pues los países también se llevan varios millones de dólares por su participación.

De acuerdo con reportes de Sports Illustrated, para esta sexta edición del Clásico Mundial, los 20 países aseguraron la friolera de $750,000 dólares solo con participar.

En caso de clasificar a cuartos de final, su compensación sube a $1 millón de dólares. Para los cuatro semifinalistas: Estados Unidos, República Dominicana, Italia y Venezuela, la ganancia es de $1,250,000 dólares.

El subcampeón obtiene la misma cantidad, mientras que el campeón del torneo se lleva $2,500,000 dólares.

Incremento de las ganancias económicas en el Clásico Mundial de Béisbol

En comparación con la edición 2023 que se jugó en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón, los premios incrementaron más de 50 %.

En esa edición, en que Japón le ganó a Estados Unidos en la final, el premio por participación era de apenas $300,000 dólares.

En caso de alcanzar los cuartos de final, subía a $400,000 dólares y medio millón si se llegaba a semifinales.

Para el subcampeón había una ganancia de $500,000 dólares y el campeón se llevaba $1 millón de dólares.

Doble premio en el Clásico Mundial 2026

República Dominicana y Venezuela obtuvieron los dos boletos olímpicos disponibles para América a través del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estados Unidos ya estaba clasificado automáticamente por ser anfitrión de Los Ángeles 2028.

Esto, debido al sistema aprobado por la WBSC que otorgaba dos cupos a los mejores equipos de América según la clasificación final del Clásico Mundial 2026.

República Dominicana aseguró su lugar tras su victoria ante Corea del Sur y la derrota de Canadá frente a Estados Unidos. Por su parte, Venezuela selló su clasificación al derrotar a Japón y avanzar a semifinales.



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