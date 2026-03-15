Venezuela desata ola de memes por vencer a Japón y clasificar a semifinales del Clásico Mundial tras 17 años

Venezuela no pisaba las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol desde 2009. 17 años después, rompió el maleficio y volvió a esta instancia tras derrotar 5-8 al vigente campeón Japón en el loanDepot Park de Miami.

La victoria no solo es considerada uno de los batacazos del torneo, sino que desató una avalancha de memes que inundó las redes durante la noche del sábado. Ahora, los dirigidos por Omar López jugarán el lunes ante una Italia plagada de sabor venezolano.

Venezuela y Japón se cayeron a batazos

El duelo fue emocionante de principio a fin. Ante 35.000 fans y los pitcheos de Yamamoto, en el segundo lanzamiento, Ronald Acuña Jr. abrió el marcador en su primer turno en el mismo primer episodio con un jonrón solitario.

En la parte baja del primer inning Shohei Ohtani le devolvió la cortesía a Acuña Jr. y Venezuela y apenas en el cuarto pitcheo de Ranger Suárez, la estacionó en el jardín derecho.

Venezuela logró irse arriba 1-2 gracias a dos dobles de Ezequiel Tovar y Gleyber Torres. A partir de ese momento, los criollos comenzarían a sufrir. Suárez recibió castigo en la tercera entrada con un rally de cuatro carreras que puso las acciones 5-2.

En el quinto episodio, una lánguida Venezuela comenzó a despertar gracias a un jonrón de dos carreras de Maikel García que recortó las acciones y puso el juego 4-5.

Sin embargo, el premio mayor para los dirigidos por Omar López llegó en el sexto episodio cuando, con dos hombres en base, Wylier Abreu conectó un vuelacercas que volteó la tortilla 5-7.

En el octavo inning, Ezequiel Tovar volvió a encender la ofensiva con un imparable que lo dejó instalado en segunda. En la siguiente secuencia, aprovechó un descuido del pitcher japonés Atsuki Taneichi y salió a robar la tercera base.

El lanzador, en un intento desesperado por sorprenderlo, tiró a segunda, pero el envío terminó en el center field. Tovar aceleró rumbo al plato y anotó la octava y definitiva carrera del juego.

El relevo venezolano ponchó a más de 10 japoneses. Enmanuel De Jesús se llevó la victoria. De Jesús lanzó 2.1 entradas en relevo en blanco. Por su parte, Daniel Palencia logró el salvamento. El mejor jugador del encuentro fue Ezequiel Tovar.

La clasificación de Venezuela a semifinales le garantiza un boleto en los Juegos Olímpicos. El lunes, Venezuela jugará contra Italia en las semifinales del Clásico Mundial, mientras que República Dominicana, que también garantizó el billete olímpico, enfrentará este domingo a Estados Unidos.

La victoria venezolana en Miami que desató memes

The world getting to know the Latino gang 🫱🏽‍🫲🏼❤️ pic.twitter.com/hBLnUq6V3G — 𝑀𝒾𝑔𝓊𝑒𝓁 𝒜. 𝒮𝒶𝓃𝓉𝒶𝓃𝒶 𝐵𝑜𝓃𝒾𝓁𝓁𝒶 🎈 (@miguelitoo___20) March 15, 2026

Rest in peace Japan 🪦😂😂😂 pic.twitter.com/DmbcxKF0jM — Abraham Santana (@AbrahamSan2308) March 15, 2026

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