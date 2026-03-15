El Barcelona goleó 5-2 al Sevilla con triplete de Raphinha para consolidar el liderato en LaLiga

Mientras los socios del FC Barcelona acudían a las urnas para definir el futuro institucional del club, en el césped del Spotify Camp Nou el equipo de Hansi Flick reafirmó su condición de líder de LaLiga con una victoria plácida y autoritaria de 5-2 ante el Sevilla.

Raphinha, con un triplete, y un Joao Cancelo punzante desde el costado izquierdo, se encargaron de desmantelar a un cuadro andaluz que nunca encontró la brújula en Barcelona.

Flick, consciente de la importancia del inminente duelo europeo ante el Newcastle, diseñó un once con novedades significativas. Lamine Yamal y Eric García descansaron, abriendo paso al debut como titular del canterano Xavi Espart en el lateral derecho y la presencia de Roony en el extremo.

Sin embargo, el centro de gravedad del partido se inclinó hacia la izquierda, donde la sociedad Cancelo-Raphinha hizo estragos desde el primer minuto, aprovechando las facilidades de una defensa sevillista que hoy lució especialmente vulnerable.

Raphinha y Cancelo encendidos

El partido se rompió antes de llegar al ecuador de la primera mitad gracias a dos internadas de Joao Cancelo que terminaron en penalti. El portugués, actuando con total libertad, forzó primero la caída ante Sow y poco después provocó una mano de Carmona dentro del área. Raphinha, en estado de gracia, no perdonó: ejecutó el primero con la frialdad de un “Panenka” y el segundo con un disparo raso ajustado al poste, inalcanzable para Vlachodimos. En apenas veinte minutos, el Barça ya mandaba 2-0.

Antes del descanso, Dani Olmo puso el tercero tras una excelente asistencia de Bernal, definiendo con el interior al corazón del área. Aunque Oso recortó distancias para el Sevilla con una volea cruzada que sorprendió a Joan García justo antes del intermedio, la sensación de dominio azulgrana era absoluta. La segunda mitad solo sirvió para confirmar la superioridad local. Raphinha completó su hat-trick tras un desvío en Gudelj a pase de Fermín, y Cancelo redondeó su actuación individual con el quinto gol, tras una maniobra de alta escuela donde recortó a la zaga y definió con clase ante la salida del portero.

Con el 5-1 en el marcador y media hora por delante, el Spotify Camp Nou se olvidó por un momento del resultado para centrarse en un nombre: Gavi. Tras seis meses de calvario por una grave lesión de menisco, el centrocampista andaluz volvió a pisar el terreno de juego entre una ovación ensordecedora.

Aunque el Sevilla logró maquillar el resultado en el tiempo añadido con un cabezazo de Sow para el definitivo 5-2, la fiesta fue total en Barcelona.

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