El Pentágono identifica a los seis aviadores de la Fuerza Aérea de EE.UU. que murieron en Irak

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dio a conocer las identidades de los seis aviadores que murieron el pasado jueves tras el accidente de un avión cisterna KC-135, hecho ocurrido en el oeste de Irak mientras la tripulación desempeñaba labores de reabastecimiento de combustible en el marco de la “Operación Furia Épica”.

Las víctimas pertenecían a dos unidades distintas de la Fuerza Aérea; tres de los militares estaban asignados a la 6.ª Ala de Reabastecimiento Aéreo en la Base MacDill, Florida: el mayor John A. Klinner (33 años), la capitana Ariana G. Savino (31 años) y la sargento técnica Ashley B. Pruitt (34 años).

Los otros tres fallecidos formaban parte del 121er Ala de Reabastecimiento Aéreo de la Guardia Nacional Aérea en la Base Rickenbacker, Ohio: el capitán Seth R. Koval (38 años), el capitán Curtis J. Angst (30 años) y el sargento técnico Tyler H. Simmons (28 años). El gobernador de Ohio, Mike DeWine, confirmó que estos tres últimos eran originarios de dicho estado.

Detalles del fatal accidente

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la aeronave se perdió aproximadamente a las 2 p.m. ET en espacio aéreo amigo. El informe oficial indica que dos aviones KC-135 estuvieron involucrados en un “incidente” aéreo; uno de ellos se estrelló, mientras que el segundo logró aterrizar sin registrar daños personales ni materiales adicionales.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, aclaró durante una sesión informativa que la tragedia no estuvo relacionada con ataques externos: “El incidente ocurrió sobre territorio amigo en el oeste de Irak mientras la tripulación se encontraba en una misión de combate y, una vez más, no fue el resultado, como ha dicho el CENTCOM, no fue el resultado de fuego hostil ni amigo”.

Especificaciones de seguridad de la aeronave

El accidente ha puesto de relieve las características técnicas del KC-135. Estos aviones cisterna no cuentan con asientos eyectables ni paracaídas para sus ocupantes.

Esta configuración responde a una política de la Fuerza Aérea basada en un informe de 2008, el cual sostiene que los aviones cisterna “rara vez sufren percances, y la probabilidad de que un miembro de la tripulación de un KC-135 necesite usar un paracaídas es extremadamente baja”. Actualmente, las causas exactas del siniestro continúan bajo investigación oficial.

Sigue leyendo:

– Irán lanza nuevos ataques contra bases aéreas de EE.UU. en el Golfo Pérsico

– EE.UU. liberará crudo de reserva estratégica desde finales de la próxima semana

– Administración Trump enviará a unos 5,000 militares más a la guerra en Oriente Medio