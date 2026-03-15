Estados Unidos enfría al poder dominicano con ayuda de un strike fantasma

Paul Skenes y cinco relevistas se combinaron para dejar al temible lineup de Repúbica Dominicana en solo una carrera y la selección de Estados Unidos avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol gracias a dos jonrones solitarios en el cuarto inning para ganar 2-1 en un auténtico choque de titanes la noche del domingo en Miami.

Estados Unidos, que ganó el Clásico Mundial de Béisbol por única vez en 2017, se medirá en la final al vencedor del partido de este lunes entre Italia y Venezuela.

MASON MILLER WINS THE BATTLE



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Mason Miller, el sensacional cerrador de los Padres de San Diego que puede lanzar rectas de 102 millas por hora, caminó a Julio Rodríguez con un out en la novena entrada y luego tiró un wild pitch para que el corredor se colocara en posición anotadora. Pero el pitcher derecho dominó al bateador emergente Oneil Cruz en una rola para el segundo out.

Polémico strike para el último out del partido en Miami

Geraldo Perdomo, última esperanza dominicana, fue ponchado sin tirarle con la cuenta llena con un slider que según las repeticiones de TV estaba debajo de la zona de strike. Así, con una marcación discutible del umpire estadounidense Cory Blaser, EE.UU. logró uno de sus mejores triunfos en la historia del evento, una verdadera final adelantada.

El umpire había irritado previamente a los aficionados dominicanos que fueron mayoría en el estadio de los Marlins de Miami al abrir la zona de strike para un ponche a Juan Soto en el octavo inning. Pero las marcaciones demasiado generosas de Blaser no le restan mérito al pitcheo de Estados Unidos, que pudo enfriar a una máquina ofensiva que venía noqueando a rivales en el torneo con un promedio de 10 carreras por partido.

Junior Caminero's homer went 401 feet, his bat may have traveled further 😤 pic.twitter.com/IuB1TMGBad — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

Voltereta de Estados Unidos en base a jonrones

República Dominicana abrió el marcador en contra de Paul Skenes gracias al jonrón de Junior Caminero en la parte baja del segundo inning al provechar un lanzamiento que se le colgó al as derecho de los Pirates de Pittsburgh. Fue el 15o. cuadrangular de los dominicanos en el torneo para imponer un nuevo récord de equipo en Clásico Mundial de Béisbol.

Pero el poderío de los estadounidenses apareció en la cuarta entrada con dos batazos de vuelta entera. Primero fue Gunnar Henderson, jugador de los Orioles de Baltimore, empatando el marcador en contra del abridor Luis Severino, quien había brillado intensamemte en los primeros tres episodios, pero que flaqueó tras emplearse a fondo para salir ileso de la tercera entrada.

Un out más tarde, Roman Anthony, la joven estrella de los Red Sox de Boston, sacudió al relevista Gregory Soto con bombazo por el jardín central-izquierdo para la voltereta de Estados Unidos.

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Paul Skenes responde contra una alineación de miedo

Paul Skenes cumplió con las expectativas contra una alineación temible. El hombre ya considerado el mejor pitcher de la Gran Carpa a sus 23 años cubrió 4.1 entradas (71 pitcheadas) con solo 1 carreras, 6 hits, 2 ponches y 0 bases por bolas.

El bullpen de Estados Unidos hizo un buen trabajo ayudado por la excelente defensa del equipo, incluyendo del jardinero derecho Aaron Judge, quien temprano en el juego puso fuera a Fernando Tatís Jr. con un tiro perfecto a la tercera base.

Gunnar Henderson celebra su jonrón en la cuarta entrada para la primera carrera de la selección de Estados Unidos contra República Dominicana. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Dominicana desaprovecha oportunidad de oro

Dominicana desaprovechó una gran oportunidad de hacer año en la séptima entrada cuando no pudo anotar luego de poner hombres en segunda y tercera con solo un out. El relevista David Bednar ponchó a Tatís Jr. y Ketel Marte de manera consecutiva.

Tyler Rogers, Griffin Jax, David Bednar, Garrett Whitlock y Mason Miller, los cinco relevistas estadounidenses, se combinaron para 4.2 innings en cero, 2 hits, 6 ponches y 1 base, demostrando que cuando hay gran pitcheo, incluso el mejor bateo puede ser dominado.

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