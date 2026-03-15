Estadounidenses podrían recibir cheques de $3,000 gracias a nueva propuesta de ley

Una nueva propuesta legislativa presentada en el Congreso de Estados Unidos plantea la posibilidad de enviar pagos directos de hasta $3,000 a millones de estadounidenses. El plan formaría parte de una iniciativa para crear un impuesto federal del 5% sobre la riqueza de los multimillonarios del país.

La propuesta, denominada Make Billionaires Pay Their Fair Share Act, fue presentada por el senador independiente de Vermont Bernie Sanders y el representante demócrata de California Ro Khanna.

Un impuesto del 5% a los multimillonarios

La iniciativa plantea aplicar un impuesto anual del 5% sobre la riqueza de los multimillonarios estadounidenses.

Según el documento presentado por los legisladores, la medida afectaría únicamente a los 938 multimillonarios que existen actualmente en el país.

El equipo de Sanders indicó que el plan no incrementaría impuestos para personas con un patrimonio inferior a $1,000 millones.

De acuerdo con las proyecciones incluidas en la propuesta, este impuesto podría generar aproximadamente $4.4 billones en ingresos durante la próxima década.

Pagos directos de $3,000 a familias

Parte de esos recursos se destinarían a enviar un pago directo de $3,000 a personas que vivan en hogares con ingresos anuales de $150,000 o menos.

Esto significa que una familia de cuatro integrantes que cumpla con ese límite de ingresos podría recibir hasta $12,000 en el primer año de implementación del programa.

El documento de resumen del proyecto señala que el pago se otorgaría a “cada hombre, mujer y niño que viva en un hogar que gane $150,000 o menos”.

Programas sociales incluidos en la propuesta

Además de los pagos directos, el proyecto contempla financiar diversas iniciativas sociales.

Entre ellas se incluye revertir aproximadamente $1.1 billones en recortes a Medicaid y al

Affordable Care Act que fueron aprobados previamente en una legislación fiscal conocida como One Big Beautiful Bill Act.

La propuesta también busca ampliar el programa Medicare para incluir servicios dentales, de visión y audición.

Otros recursos se destinarían a construir y renovar viviendas asequibles, garantizar que las familias no paguen más del 7% de sus ingresos en cuidado infantil y establecer un salario mínimo anual de $60,000 para maestros de escuelas públicas.

Asimismo, el plan contempla asegurar servicios de atención médica domiciliaria para adultos mayores y personas con discapacidad a través de Medicaid.

Argumentos de los promotores de la ley

El senador Bernie Sanders afirmó que la propuesta busca reducir la creciente desigualdad económica en el país.

En un comunicado, Sanders declaró: “En un momento de desigualdad de ingresos y riqueza sin precedentes, esta legislación exige que la clase multimillonaria en Estados Unidos finalmente pague su parte justa de impuestos para que podamos crear una economía que funcione para todos, no solo para el 1%”.

También agregó: “Ya es suficiente. Los multimillonarios no pueden tenerlo todo. Es hora de aprobar un impuesto a la riqueza de los multimillonarios y usar esos ingresos para abordar algunas de las grandes crisis que enfrentan las familias trabajadoras, los niños, los ancianos, los enfermos y los más vulnerables”.

Por su parte, el representante Ro Khanna defendió la propuesta señalando que el país puede aplicar un impuesto moderado a las grandes fortunas.

Khanna afirmó: “Estados Unidos puede gravar modestamente a los multimillonarios para asegurar que todos tengan una oportunidad justa mientras mantenemos nuestro motor de innovación”.

También explicó: “Por un lado, lugares como Silicon Valley están generando riqueza extrema. Por otro lado, las familias están luchando para cubrir el costo de la atención médica, la vivienda y las necesidades básicas”.

Cuánto pagarían algunos multimillonarios

Los legisladores también presentaron estimaciones sobre el impacto del impuesto en algunas de las mayores fortunas del país.

Según sus cálculos, el empresario Elon Musk, cuya riqueza se estima en $833,000 millones, pagaría aproximadamente $42,000 millones en impuestos bajo esta propuesta.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook con una fortuna cercana a $220,000 millones, pagaría alrededor de $11,000 millones.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, también tendría una obligación fiscal estimada de $11,000 millones sobre su patrimonio de aproximadamente $218,000 millones.

Sanders y Khanna señalan que los multimillonarios en Estados Unidos acumulan actualmente cerca de $8.2 billones en riqueza combinada.

Debate en medio de la crisis del costo de vida

Los promotores del proyecto argumentan que la medida podría ofrecer alivio económico a millones de hogares en un momento en que muchas familias enfrentan dificultades por el aumento del costo de vida.

La propuesta también surge mientras se debate otra iniciativa de pagos directos, conocida como dividendos arancelarios de $2,000 prometidos previamente por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, ese plan podría enfrentar retrasos después de que la Corte Suprema invalidara recientemente los aranceles que habían sido utilizados para financiar esos posibles pagos.

Por ahora, la propuesta de Sanders y Khanna deberá pasar por el proceso legislativo en el Congreso antes de que cualquier pago directo pueda concretarse.

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