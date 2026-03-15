Gobernadora de Nueva Jersey dice que Trump perdió apoyo latino por no cumplir promesas económicas

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, aseguró que el presidente Donald Trump perdió parte del respaldo del voto latino en el estado porque, según dijo, no cumplió las promesas económicas que generaron expectativas entre muchas familias.

En una entrevista con N+ Univision, sostuvo que el aumento del costo de vida, las dificultades para las pequeñas empresas y el temor generado por las políticas migratorias han influido en ese cambio.

Durante la conversación, la entrevistadora recordó que en las elecciones de 2024 Trump logró revertir resultados en varios condados de Nueva Jersey con el apoyo de votantes latinos.

Sin embargo, un año después esos mismos territorios registraron un giro electoral que favoreció a la gobernadora con una ventaja de dos dígitos.

La mandataria explicó que ese cambio responde, en gran medida, a la frustración de muchas familias por la situación económica.

“La razón por la que muchas familias le perdieron la confianza a Donald Trump fue porque no les cumplió”, afirmó.

Sherrill indicó que en el estado se han registrado aumentos sostenidos en el costo de productos básicos y en los gastos de vivienda, lo que ha golpeado con fuerza a los hogares trabajadores.

En ese sentido, señaló que durante el último año los residentes han visto cómo suben los precios de los alimentos, mientras que los aranceles han encarecido los costos para pequeños negocios.

También mencionó el aumento del precio de la vivienda en distintos niveles del mercado. “Las familias veían cómo subían los precios y Donald Trump dijo que se iba a ocupar de esto”, comentó.

Criticó que, a su juicio, la situación económica de los trabajadores no ha mejorado y para comprender mejor las preocupaciones de la comunidad latina, la gobernadora aseguró que durante la campaña recorrió distintos barrios y conversó directamente con residentes.

Explicó que incluso intentó comunicarse en español para facilitar el diálogo. “Desempolvé mi español porque quiero hablar con la gente”, manifestó.

Sherrill señaló asimismo los encuentros que sostuvo con vecinos y líderes comunitarios. En esas conversaciones, dijo haber escuchado reiteradamente el mismo motivo: cada vez es más difícil cubrir los gastos básicos del hogar.

“Lo que me dice la gente es que es muy difícil ganarse la vida. Los costos son muy altos”, afirmó.

También mencionó que muchos expresaron preocupación por las políticas migratorias del gobierno federal, especialmente por los operativos de control migratorio en el estado.

Relató que algunos residentes temen que estas acciones afecten incluso a personas que tienen estatus legal o ciudadanía. “Oí hablar de las redadas de ICE que, cuando detienen a tanta gente aquí en el estado, a muchas de estas personas que detienen están aquí legalmente o son ciudadanos”, dijo.

Em su opinión, esta situación ha generado un clima de miedo en algunas comunidades, donde, según describió, “la gente tiene miedo de salir” y los niños temen que sus padres puedan ser detenidos.

“Es obvio que el hecho de que hayamos visto este giro indica que Nueva Jersey quiere otro tipo de liderazgo”, afirmó. “Que se les cumpla con asequibilidad, responsabilidad, protección de nuestros hijos”, exigió.

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