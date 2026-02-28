ICE planea construir gran centro de detención para migrantes en NJ; gobernadora se opone

Mikie Sherrill, gobernadora demócrata de Nueva Jersey, quiere evitar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) convierta un almacén en un centro de detención en Roxbury.

La gobernadora expresó su preocupación por la infraestructura y la seguridad pública de la comunidad, haciendo referencia a la violencia en algunas actividades del ICE. Esta semana agentes federales causaron un choque múltiple persiguiendo inmigrantes en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

También esta semana el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado Nueva Jersey y la gobernadora Sherrill por su Orden Ejecutiva N.° 12, alegando que interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal.

Cientos de personas han estado asistiendo a reuniones y protestando en Roxbury Township. “Tenemos que ser humanos. No se trata de estatus legal. Se trata de ser humanos”, dijo un residente a ABC News.

La mayoría de las voces que se están manifestando no quieren que el almacén de 470,000 pies cuadrados se convierta en un centro de detención del ICE con capacidad para albergar hasta 1,500 detenidos. El senador demócrata Andy Kim ha estado al frente de la lucha, visitando el sitio, que ya había sido adquirido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reuniéndose con funcionarios locales para expresar sus preocupaciones.

“Éste es un almacén del tamaño de más de ocho campos de fútbol y está justo en medio de una zona residencial... Roxbury es una ciudad que votó por Trump, tiene un liderazgo republicano y no lo quieren ahí”, afirmó Kim.

La gobernadora Sherrill comunicó sus preocupaciones directamente a la secretaria del DHS, Kristi Noem, enviando una carta afirmando que el DHS no ha sido transparente ni franco al describir sus planes para el sitio. Las preocupaciones locales incluyen el impacto en el medio ambiente, el tráfico, la seguridad y el uso de los recursos municipales. También expresó su preocupación por la seguridad, el bienestar y los derechos de las personas que serían detenidas.

La gobernadora afirma que el estado utilizará todos los recursos a su alcance para proteger a los ciudadanos de Roxbury. Sherrill firmó el 11 de febrero una orden ejecutiva que según ella era necesaria para evitar que el mandatario Donald Trump convierta a las fuerzas del orden en milicias. “He visto cómo son las milicias irresponsables y el miedo y el peligro que propagan”, declaró entonces la gobernadora. “Eso significa que no se permitirá el acceso a áreas de concentración, centros de procesamiento, bases de operaciones ni acciones federales de inmigración civil desde ningún territorio estatal, ni desde nuestros parques, ni desde nuestras carreteras, ni desde nuestros edificios”.

En respuesta, la demanda del DOJ alega que “Los estados no pueden interferir deliberadamente con nuestros esfuerzos para expulsar a inmigrantes indocumentados y arrestar a delincuentes; las políticas de santuario de Nueva Jersey no se mantendrán”, comentó la Fiscal General Pamela Bondi en un comunicado.

Sherrill, quien asumió el cargo el mes pasado, también ha alentado a los residentes a monitorear la actividad de ICE -algo señalado en la demanda del DOJ- y ha creado un portal para subir videos de interacciones con los agentes.

También en el estado Nueva York ICE tiene planeado abrir unos centros de detención de inmigrantes.