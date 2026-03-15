Hombre gana la lotería por tercera en nueve años

Un hombre en Canadá volvió a tener suerte en la lotería por tercera vez en menos de una década, acumulando premios millonarios tras años de jugar de manera constante. La historia ha llamado la atención porque sus ganancias totales en distintos sorteos ya suman casi $3 millones de dólares estadounidenses.

El afortunado es Marcel Leclaire, un jubilado de 73 años que vive en Sudbury, Ontario, quien recientemente obtuvo un nuevo premio al participar en un juego de la Ontario Lottery and Gaming (OLG).

Un nuevo premio de $65,000

Leclaire ganó aproximadamente $65,000, equivalente a $88,888 dólares canadienses, al jugar el juego Instant Lunars 8 de OLG.

Con este nuevo premio, sus ganancias totales en distintos juegos de la lotería de Ontario se acercan a los $3 millones (unos $4 millones de dólares canadienses).

El jubilado ya había ganado anteriormente dos premios importantes: $735,200 en 2017 y $2.2 millones en febrero de 2025.

Una reacción de sorpresa

El propio Leclaire explicó que la emoción fue inmediata al darse cuenta de su nuevo premio.

“Me quedé completamente en shock“, dijo al hablar con la Ontario Lottery and Gaming sobre su victoria más reciente.

Después de comprobar el boleto, decidió compartir la noticia con un familiar cercano.

“Compartí la noticia con mi hermano y él estaba muy feliz por mí”, agregó.

El número de la suerte inspirado en el hockey

Leclaire contó que eligió su boleto al notar el número 88 en el juego Instant Lunars 8.

El motivo tiene una conexión personal con el hockey.

“Soy fanático de David Pastrňák y su número de jersey es el 88“, explicó. “Vi el número 88 en este boleto, así que decidí comprar uno”.

Cuatro décadas jugando la lotería

El ganador dijo que ha jugado a la lotería durante aproximadamente 40 años.

En una entrevista anterior con OLG en 2017, cuando obtuvo su primer gran premio, explicó que tenía la costumbre de comprar boletos después de terminar su turno nocturno como taxista.

“Juego Encore cada vez porque me da otra oportunidad de ganar”, comentó entonces, refiriéndose a una opción adicional de $1 que puede añadirse a un boleto regular.

Un premio que cambió sus planes

En aquel primer gran premio de 2017, Leclaire recordó que al revisar sus boletos en casa pensó inicialmente que había ganado una cantidad mucho menor.

“Revisé mis boletos en casa y al principio pensé que había ganado $1,000 dólares”, explicó.

Sin embargo, después descubrió que había acertado todos los números necesarios para llevarse el premio mayor de 1 millón de dólares canadienses.

Planes para el futuro

Tras su victoria más reciente, Leclaire dijo que planea comprar una nueva casa y guardar el resto del dinero para el futuro.

También ha expresado su deseo de dedicar más tiempo a su familia.

“Tengo siete hermanos y hermanas que viven en Ontario y en todo Canadá, incluida Columbia Británica. Mi sueño es viajar hacia el oeste para visitar a mi familia, tomarme el tiempo de conocer el país y reconectarme con las personas que amo”, dijo.

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