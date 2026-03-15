Imponen nuevas reglas en La Casa de los Famosos 6

Debido al tenso ambiente que se ha vivido dentro de La Casa de los Famosos, los habitantes enfrentan nuevas reglas con la intención de mejorar la convivencia.

En una conversación que tuvieron con la Jefa, definieron esos aspectos que no pueden tocarse dentro del día a día dentro de la famosa mansión ubicada en México.

La primera regla que fijaron es que se prohíbe generalizar o estigmatizar a cualquier habitante por motivos de religión, sexualidad, política o raza. “Todos los participantes gozan de igualdad de condiciones y dignidad”, señalaron.

Además de esto, el personaje que pone orden dentro de la casa señaló que se debe respetar estrictamente la intervención de cada participante durante las galas, posicionamientos y pruebas, evitando interrupciones o interferencias, especialmente cuando el conductor otorga el uso de la palabra.

También se prohíbe cualquier manipulación o uso indebido de las pertenencias y objetos personales de los demás habitantes de la casa.

Señalaron que se debe respetar el silencio y el descanso de todos los habitantes a partir del momento en que se apagan las luces de las habitaciones.

En la quinta regla prohíben golpear, dañar o maltratar el mobiliario y los elementos de la casa durante momentos de tensión o discusión.

Por último, señalaron que se debe ejecutar el aseo general de la casa una vez por semana por habitaciones, siguiendo el calendario fijado por los participantes: lunes para el cuarto fuego, miércoles para el cuarto agua y viernes para el cuarto tierra.

Con esto, intentan poner algo de orden en La Casa de los Famosos, que ha enfrentado en su sexta temporada una edición llena de rivalidades, enfrentamientos y momentos álgidos.

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