Rodner Figueroa agradece no haber entrado a La Casa de los Famosos

Rodner Figueroa agradeció no haber entrado al reality show La Casa de los Famosos 6, pues considera que se convirtió en una edición muy intensa, debido a las intensas peleas que se han registrado.

En una transmisión en su canal de YouTube, el venezolano habló de este programa de la cadena Telemundo.

“A mí me invitaron a que formara parte de esta temporada de La casa de los famosos. Le doy muchísimas gracias a Dios que dentro de mi sensatez decidí pasar la oportunidad”, dijo en una entrevista que le hizo a Jessica Maldonado.

En la conversación también aprovechó para destacar el papel que ha tenido Oriana Marzoli, quien se ha convertido en una de las habitantes más fuertes, debido a su explosiva personalidad.

“Ella tiene una experiencia enorme en el dominio de lo que la gente gusta de un reality, entonces ella está sacando todas estas herramientas para provocar, y fíjate que ella por regla general ataca a los personajes que son bien conocidos en los Estados Unidos”, dijo.

Además, Rodner Figueroa agregó: “Yo no hubiera tenido la suficiente madurez emocional para soportar esos abusos verbales de ellos en el juego, porque me parece que no están jugando de una manera… bueno, es un juego la verdad, no hay que tomárselo tan en serio, pero me parece que es muy heavy”.

Esta temporada de la “telenovela de la vida real” se ha caracterizado por una convivencia pesada, en la que las provocaciones y discusiones han estado a la orden del día. Algunos consideran que no debería haber este ambiente y que deberían dar otro tipo de contenido, pero hay quienes se sienten a gusto con lo que se ha mostrado en pantalla.

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