“K-Pop Demon Hunters” se lleva el Oscar a Mejor Película Animada

“K-Pop Demon Hunters” ganó el Oscar a Mejor Película Animada este domingo 15 de marzo durante la 98.ª edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La producción de Netflix y Sony Pictures Animation llegó a la ceremonia como la cinta animada más premiada de la temporada y confirmó el resultado esperado.

De qué trata la película

La historia sigue a tres estrellas del K-pop: Rumi, Mira y Zoey, el grupo Huntrix, que llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Cuando no están llenando estadios, usan sus voces y coreografías para fortalecer una barrera mágica que separa el mundo humano de una amenaza sobrenatural. El conflicto central llega con la aparición de una boy band rival que, en realidad, está integrada por demonios disfrazados.

La película fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans para Sony Pictures Animation y se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025.

Los récords que acumuló antes de llegar al Oscar

Con más de 541 millones de horas reproducidas, “K-Pop Demon Hunters” es la película animada más vista en toda la historia de Netflix. La banda sonora fue igualmente dominante: “Golden”, la canción principal interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X, pasó ocho semanas en el número uno del Billboard Hot 100. Ocho canciones de la película entraron simultáneamente a esa lista, algo que ninguna producción animada había logrado antes.

“Golden” es además la primera canción de un grupo ficticio en alcanzar el número uno del Billboard Global 200, según Billboard.

Por qué el Oscar era el paso esperado

Antes de llegar a la ceremonia principal, “K-Pop Demon Hunters” había barrido en las categorías equivalentes de los Globos de Oro y los Critics Choice Awards —Mejor Película Animada y Mejor Canción Original— y se había llevado 10 galardones en los Annie Awards, considerados el referente más confiable de la industria de la animación para predecir el resultado de los Premios Oscar.

En la historia de la Academia, solo 12 películas animadas han ganado en la categoría de Mejor Canción Original, y 11 de ellas pertenecen a Disney. Si “Golden” se lleva la estatuilla esta noche, sería solo la segunda vez en 28 años que una animación de otro estudio gana en esa categoría.

La secuela ya está confirmada

Tres días antes de la ceremonia, el 12 de marzo, Netflix y Sony Pictures Animation anunciaron oficialmente “K-Pop Demon Hunters 2”. Kang y Appelhans vuelven como guionistas y directores. La secuela no tiene fecha de estreno, pero su estreno se proyecta para 2029.

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