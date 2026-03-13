Confirman secuela de ‘KPop Demon Hunters’, el éxito animado de 2025

Esta semana se confirmó que Netflix y Sony están preparando ‘KPop Demon Hunters 2’ con los mismos escritores y directores liderando el proyecto. La posibilidad de una secuela de la película animada estuvo durante meses, pero ahora es una realidad.

Según información compartida por ‘Variety’, se espera que la segunda parte de esta historia estrene en 2029. La dirección y el guion estarán a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, y se resalta que han cerrado un acuerdo de exclusividad como directores y guionistas de Netflix.

Kang declaró a ‘Variety’: “Como cineasta coreano, me siento inmensamente orgulloso de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado y estoy emocionado de mostrárselo. Esto es solo el comienzo”.

Aunque por ahora solo se ha confirmado una segunda parte, las declaraciones del cineasta coreano dan a entender que podrían existir varias partes más.

Kang y Appelhans celebran este acuerdo al mismo tiempo que se preparan para asistir a la ceremonia de los Oscar el próximo 15 de marzo, donde están nominados en la categoría Mejor Película Animada. Compiten contra ‘Arco’, ‘Elio’, ‘Little Amélie or the Character of Rain’ y ‘Zootopia 2’.

¿Por qué Netflix apuesta a una secuela de ‘KPop Demon Hunters’?

Si ‘KPop Demon Hunters’ no gana el Oscar a Mejor Película Animada no pasará nada, pues su éxito en 2025 se traduce en número y en el impacto que causaron en su fanaticada. Era de esperarse que Netflix y Sony quisieran continuar con la historia para poder seguir beneficiándose.

En enero de este año, la plataforma de streaming reveló que la película lideraba las listas como la película más vista, esto tras varios meses de su estreno oficial. En ese momento resaltaron que la película había marcado un récord al reunir 482 millones de visualizaciones en una ventana de seis meses.

‘KPop Demon Hunters’ se estrenó solo en Netflix originalmente, pero su éxito fue tan grande que se organizó un estreno especial en cines con versiones sing-along que recaudaron cerca de $18 millones de dólares en un solo fin de semana. Con estos números, la película se convirtió en la primera de Netflix en liderar la taquilla estadounidense.

Parte del impacto y éxito que ha tenido la película se debe a su difusión en redes sociales, pues al ser musical se generaron muchas coreografías virales, además de memes. Por otro lado, la banda sonora también ha sido un éxito y la canción principal, ‘Golden’, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y se ganó un Grammy.

