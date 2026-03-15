Michael B. Jordan se posiciona como el favorito a Mejor Actor en los Premios Oscar

Esta noche finaliza oficialmente la temporada de premios con la ceremonia de los Premios Oscar. Para esta noche final, Michael B. Jordan llega como favorito para llevarse el premio de Mejor Actor, superando en apuestas a Timothée Chalamet.

Durante semanas —incluso desde el estreno de “Marty Supreme” y antes de que se anunciaran los nominados— se tenía como favorito a Chalamet para llevarse esta estatuilla. Sin embargo, desde el pasado 6 de marzo el pronóstico ha cambiado.

¿Por qué Michael B. Jordan se ha convertido en el nuevo favorito?

Varios factores han ayudado a que las páginas de apuesta por internet, impulsadas por el público en general, pongan a Michael B. Jordan como el elegido para ganarse el premio a Mejor Actor. Su repunte en números comenzó tras la entrega de los SAG Actor Awards, entregados el pasado 1 de marzo, en los que Jordan salió como ganador.

En estas plataformas de apuesta y predicción, como Kalshi y Polymarket, Jordan pasó de tener un 10% de probabilidades a principios de marzo a un 47%. Por otro lado, Chalamet ahora cuenta con un 45% de posibilidades.

Además de su triunfo en los SAG Actor Awards, Jordan también se ha visto beneficiado por toda la polémica generada por Chalamet en la última semana, justamente después de que, para ojos de muchos, menospreciara a la ópera y al ballet. Tras sus declaraciones, el actor de 30 años recibió respuesta de muchas personas involucradas con Hollywood.

Aunque se dice que esto podría haber afectado las votaciones, también se tiene que tomar en cuenta que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cerró las votaciones para esta edición el 5 de marzo, antes de que Chalamet hiciera los comentarios.

¿Cuál es la importancia de estas plataformas de apuesta y predicción?

Durante las semanas previas a los Oscar se hacen muchos análisis y predicciones, varias de ellas son hechas por especialistas y se publican en medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos años ha sido tema de conversación el poder que parecen estar teniendo plataformas como Kalshi y Polymarket en todo ámbito.

Por ejemplo, uno de sus logros ha sido el éxito en las elecciones de Estados Unidos de 2024, en las que ganó Donald Trump para ejercer su segundo mandato.

Un análisis publicado por ‘Variety’ destaca que estos mercados de predicción se están volviendo una herramienta de análisis tan relevante como las críticas tradicionales. Para sustentar su afirmación, resaltan que las predicciones para el premio a Mejor Actor de los Oscar ya han movilizado más de $5.6 millones de dólares en volumen de transacciones.

¿Cuál es el papel que haría ganador a Michael B. Jordan?

Michael B. Jordan está nominado en esta edición de los Premios Oscar por su interpretación de los gemelos Smoke y Stack Moore en la película de terror y vampiros “Sinners”. Esta película también ha sido de gran importancia durante la temporada de premios y ha hecho historia en los Oscar al convertirse en la película con más nominaciones en la historia.

Además de competir con Timothée Chalamet por su interpretación de un tenista en “Marty Supreme”, Jordan también tiene de rival en esta categoría a Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”), Wagner Moura (“O Agente Secreto”) y Ethan Hawke (“Blue Moon”).

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