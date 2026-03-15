¿Es el huevo el alimento perfecto? La ciencia revela cómo cocinarlo para absorber el 100% de su proteína

Uno de los alimentos más completos que existen son los huevos: fuente de proteína de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales, además de ser excepcionalmente ricos en colina. Su versatilidad es inigualable, ya que se pueden integrar en revueltos, cocidos, en tortilla o como base proteica de cualquier ensalada, según destaca el farmacéutico y nutricionista Javier Fernández Ligero.

Conocido como @nutriligero en redes sociales, el experto explica que, si existiera un alimento casi perfecto, este sería el huevo. Además, diversos estudios y revisiones científicas lo catalogan como un producto de alta calidad nutricional, a menudo descrito como “casi perfecto” debido a su perfil completo de nutrientes y su alta biodisponibilidad.

Las ventajas de un básico imprescindible

Una de las grandes bondades del huevo es su accesibilidad, sumada a su versatilidad culinaria y fácil digestión. A nivel nutricional, American Egg Board’s Egg nutrition center, el huevo proporciona:

Proteínas completas con un valor biológico cercano al 94-100%.

con un cercano al 94-100%. Aminoácidos esenciales en un equilibrio casi ideal.

en un equilibrio casi ideal. Grasas saludables y ácidos grasos esenciales.

y ácidos grasos esenciales. Vitaminas esenciales : A, D, E, B12, biotina y colina .

: A, D, E, B12, y . Minerales clave: selenio, fósforo y zinc.

Esta combinación de compuestos lo convierte en un alimento denso, ideal para dietas equilibradas, siendo capaz de cubrir entre el 20% y el 30% de las necesidades diarias de nutrientes con una ración de solo dos huevos.

¿Qué dice la ciencia sobre su consumo?

El huevo: la proteína más versátil de tu cocina. Con solo 70 calorías por unidad, es el aliado perfecto para tu nutrición diaria. Crédito: Shutterstock

Un boletín de la UAEH afirma explícitamente que el huevo es un “alimento casi perfecto” por su biodisponibilidad superior. Además, investigaciones recientes publicadas en revistas como el European Journal of Nutrition confirman beneficios específicos como:

Mayor saciedad: Ideal para el control de peso. Protección cardiovascular: En el marco de una dieta sana. Aporte de colina: Un nutriente fundamental para el cerebro, frecuentemente deficiente en la población.

Perfil nutricional detallado: ¿Qué contiene realmente un huevo?

El huevo destaca por sus niveles de proteína, aportando entre 6 y 6,4 gramos por unidad mediana. Estas se distribuyen estratégicamente:

En la clara: Predomina la albúmina .

Predomina la . En la yema: Se encuentran proteínas complementarias con el mayor valor biológico registrado en alimentos.

Biodisponibilidad y vitaminas

La absorción de nutrientes es excepcional, alcanzando una biodisponibilidad superior al 90% tras la cocción, proceso que inactiva antinutrientes como la avidina.

Su perfil vitamínico es extraordinario, conteniendo:

Grupo B: B2 (riboflavina), B12, biotina , ácido fólico y ácido pantoténico .

B2 (riboflavina), B12, , y . Vitaminas liposolubles: A, D y E (de alta absorción en la yema).

A, D y E (de alta absorción en la yema). Nota: El huevo carece de vitamina C.

Minerales y otros compuestos

Fósforo: 108 mg (30% de la CDR).

108 mg (30% de la CDR). Hierro heme: De alta absorción.

De alta absorción. Luteína y zeaxantina: antioxidantes esenciales para la salud ocular .

zeaxantina: antioxidantes esenciales para la . Grasas: Aproximadamente 5 g, principalmente monoinsaturadas y omega-3 (DHA/EPA).

Aproximadamente 5 g, principalmente y (DHA/EPA). Colesterol: Aunque contiene 16 mg, la ciencia actual demuestra que no afecta los niveles plasmáticos en la mayoría de las personas.

La ciencia detrás del mito: ¿Es mejor el huevo crudo?

Si eres de los que consume huevos crudos en batidos para “potenciar” sus beneficios al estilo Rocky, debes saber que la ciencia dice lo contrario. Los estudios demuestran que no se aprovechan los nutrientes de forma óptima:

Biodisponibilidad de la proteína: El cuerpo absorbe solo el 50% de la proteína del huevo crudo, frente al 91-94% del huevo cocinado .

El cuerpo absorbe solo el del huevo crudo, frente al . El factor de la avidina: La clara cruda contiene avidina , una proteína que bloquea la absorción de la biotina (vitamina B7). El calor desnaturaliza la avidina, liberando la vitamina para tu organismo.

La clara cruda contiene , una proteína que bloquea la absorción de la (vitamina B7). El calor desnaturaliza la avidina, liberando la vitamina para tu organismo. El punto óptimo de cocción: Para maximizar beneficios, lo ideal es cocinar la clara completamente y dejar la yema líquida o cremosa. Así proteges las vitaminas y antioxidantes del daño térmico.

Combinaciones estratégicas: haz tu huevo “invencible”

Para aprovechar al máximo este alimento, mézclalo con inteligencia:

Con vegetales de hoja verde: La grasa de la yema aumenta hasta 8 veces la absorción de los carotenoides de las espinacas o el kale. Acompañado de vitamina C: Añade pimiento rojo o tomate para mejorar la absorción del hierro presente en la yema. Usa AOVE: Cocinar con aceite de oliva virgen extra añade polifenoles que protegen el colesterol del huevo de la oxidación.

Receta recomendada: huevos escalfados (Poché)

Los huevos se caracterizan por su inmensa versatilidad. Crédito: Shutterstock

Prepara unos huevos poché sobre una base de aguacate y espinacas con una pizca de pimienta negra.

¿Por qué funciona?

La clara cuajada garantiza proteína disponible.

garantiza proteína disponible. La yema líquida mantiene los nutrientes intactos.

mantiene los nutrientes intactos. El aguacate aporta fibra y grasas que potencian la absorción de los nutrientes de las espinacas.

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