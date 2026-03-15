Un estado prohíbe el cannabis para fumar desde el 31 de marzo: impacto en tiendas y consumidores

El estado de Texas adoptó una medida que impactará a miles de comercios y consumidores: a partir del 31 de marzo quedará prohibida la venta de cannabis o productos de THC que se puedan fumar, incluidos los derivados del cáñamo.

La decisión fue tomada por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), que aprobó nuevas reglas para regular los productos derivados del cáñamo. Con estas normas, los comercios deberán retirar de sus estanterías flores de cannabis o cáñamo destinadas a ser fumadas antes de que termine el mes.

La medida no significa que todos los productos con THC desaparezcan del mercado, pero sí cambia de forma importante lo que se podrá vender legalmente.

Qué productos quedan prohibidos

Las nuevas regulaciones prohíben específicamente la venta de productos de cannabis o cáñamo que puedan fumarse, como flores o preparados similares que se consumen en cigarrillos o pipas.

El cambio se basa en una nueva forma de calcular el THC total en los productos. La normativa ahora incluye también el THCA, un compuesto que se convierte en THC cuando se calienta o se fuma.

Con esta nueva fórmula, muchos productos que antes se vendían legalmente ahora quedan fuera del límite permitido.

El cultivo de cáñamo se convirtió en una industria multimillonaria en Estados Unidos tras la legalización federal del hemp en 2018. Crédito: Imagen ilustrativa creada con AI | Impremedia

Qué productos de cannabis seguirán siendo legales en Texas

Es importante tener en cuenta que no todos los productos derivados del cannabis desaparecerán del mercado. La nueva regulación apunta específicamente a las presentaciones fumables, pero deja abierta la puerta a otros formatos que siguen dentro de los límites legales.

En Texas continúa vigente la ley federal del cáñamo aprobada en 2018, que permite comercializar productos derivados de esta planta siempre que contengan menos de 0.3% de THC en peso seco. Dentro de ese marco, varios productos seguirán disponibles para los consumidores.

Entre los que seguirán siendo legales se encuentran:

Comestibles con THC derivado del cáñamo : Incluyen gomitas, chocolates, caramelos y otros alimentos que contienen pequeñas cantidades de THC dentro de los límites permitidos por la ley.

: Incluyen gomitas, chocolates, caramelos y otros alimentos que contienen pequeñas cantidades de THC dentro de los límites permitidos por la ley. Bebidas con THC : En los últimos años crecieron las bebidas con derivados del cáñamo, como refrescos o bebidas saborizadas que contienen dosis bajas de THC.

: En los últimos años crecieron las bebidas con derivados del cáñamo, como refrescos o bebidas saborizadas que contienen dosis bajas de THC. Aceites y tinturas : Los aceites sublinguales derivados del cáñamo continúan siendo uno de los productos más vendidos en el mercado.

: Los aceites sublinguales derivados del cáñamo continúan siendo uno de los productos más vendidos en el mercado. Productos con CBD: El cannabidiol (CBD) sigue siendo completamente legal en Texas siempre que cumpla con las regulaciones de contenido de THC.

El cannabidiol (CBD) sigue siendo completamente legal en Texas siempre que cumpla con las regulaciones de contenido de THC. Productos tópicos: Cremas, bálsamos y otros productos para uso externo con CBD o derivados del cáñamo también seguirán disponibles.

La clave de la nueva regulación es que el estado quiere eliminar del mercado los productos fumables, que en muchos casos se comercializaban como flores de cáñamo con altos niveles de THCA, una sustancia que se transforma en THC cuando se calienta.

Para muchos comercios del sector, esto significa un cambio importante en su modelo de negocio. Las tiendas que vendían principalmente flores para fumar deberán adaptarse y enfocarse en comestibles, bebidas o productos con CBD, que seguirán permitidos bajo la normativa actual.

Mientras tanto, el debate sobre la regulación del cannabis en Texas continúa. El estado mantiene una de las legislaciones más restrictivas del país en cuanto a marihuana recreativa, pero el mercado del cáñamo y sus derivados sigue creciendo, aunque ahora con nuevas limitaciones.

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Un golpe a una industria multimillonaria

La medida llega en un momento en que el mercado del cáñamo en Texas se había convertido en uno de los más grandes de Estados Unidos. Según reportes del sector, el negocio de productos derivados del cáñamo en el estado mueve miles de millones de dólares al año y cuenta con miles de tiendas registradas.

Por eso, empresarios del sector advierten que la prohibición podría afectar a muchos comercios, especialmente a los que dependen de la venta de flores o productos para fumar.

Marihuana y cáñamo no son exactamente lo mismo en la ley de EE.UU. Crédito: scratsmacker | Pixabay

Por qué Texas endurece las reglas

El endurecimiento de las normas forma parte de un esfuerzo del estado para regular con mayor control los productos derivados del cáñamo, especialmente aquellos con efectos psicoactivos.

En Texas, el uso recreativo de marihuana sigue siendo ilegal, aunque existe un programa limitado de cannabis medicinal con bajo contenido de THC.

Las autoridades sostienen que la regulación busca mejorar los controles sobre el mercado y evitar la venta de productos que superen los límites legales de THC.

Qué pasará a partir del 31 de marzo de 2026

Con la entrada en vigor de las nuevas reglas:

Las tiendas deberán retirar productos fumables de cannabis o cáñamo.

Los fabricantes ya no podrán producirlos para el mercado estatal.

Las autoridades podrán sancionar a negocios que incumplan la norma.

Esto obligará a muchos comercios a cambiar su oferta o incluso replantear su modelo de negocio. Mientras tanto, el debate sobre la regulación del cannabis en Texas sigue abierto, en un estado donde la legalización recreativa todavía enfrenta una fuerte oposición política.

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