Trump dice que EE.UU. podría alcanzar “muy pronto” un acuerdo con Cuba

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que su Gobierno mantiene conversaciones con Cuba y que un acuerdo con la isla podría alcanzarse “muy pronto”, aunque señaló que la prioridad inmediata de su Administración sigue siendo el conflicto con Irán.

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, dijo el mandatario.

Sin embargo, precisó que la Casa Blanca primero se concentrará en la situación en Oriente Medio. “Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”, añadió.

“Estoy conteniendo a Cuba. Cuba es una nación fallida (…). Muchos de los cubanos votaron por mí y están esperando por más de 50 años”, dijo el mandatario.

Tensión con el régimen

Las declaraciones se producen en medio de un período de fuerte tensión entre Washington y La Habana. Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero contra Cuba y cortó los envíos de crudo procedentes de Venezuela, lo que ha agravado la crisis energética que atraviesa la isla.

Posteriormente, la Administración estadounidense anunció mediante orden ejecutiva la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, como parte de su estrategia para presionar al Gobierno cubano.

En las últimas semanas, Trump también ha intensificado su retórica contra las autoridades de La Habana.

El presidente republicano ha advertido que Estados Unidos podría tomar control de la isla, ya sea de forma “amistosa” o mediante otras vías, y ha insistido en que el Gobierno cubano “caerá muy pronto”, argumentando que el país se encuentra “en ruinas” tras las restricciones energéticas impuestas por Washington.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el viernes que existen contactos entre ambos países.

Según explicó el líder del régimen, las conversaciones buscan “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, algo que Trump había adelantado previamente, pero que La Habana había negado en ocasiones anteriores.

Con información de EFE.

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