Aaron Judge considera que ganar el Clásico Mundial es “más grande y mejor” que la Serie Mundial con Yankees

Aaron Judge, capitán de los New York Yankees y actual capitán de la Selección de Béisbol de los Estados Unidos señaló algo, tras la victoria contra República Dominicana, que no es normal escuchar en los peloteros estadounidenses: el Clásico Mundial es más grande que la Serie Mundial.

Judge y los Yankees fueron a la Serie Mundial en 2024, cayendo derrotados en cinco partidos frente a Los Ángeles Dodgers. El jardinero sabe de lo que habla cuando compara los dos eventos y el tipo de atmósfera que se vive en cada uno de ellos.

“Honestamente, cada vez es más grande. La Serie Mundial en la que estuve, el público de aquí, el público que tuvimos en el juego contra México, es más grande y mejor que la Serie Mundial. La pasión que estos fanáticos tienen, representar a su país, representar a algunos de sus jugadores favoritos, no hay nada como esto”, dijo Judge a la prensa.

Aaron Judge says the World Baseball Classic atmosphere is better than the World Series pic.twitter.com/VPHsMtdBjR — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 16, 2026

¿Cambio de jerarquía en el béisbol global?

Las declaraciones de Judge llegan en un momento en que el Clásico Mundial 2026 ha batido récords de audiencia y asistencia en sedes como Miami, San Juan y Tokio.

Mientras que la Serie Mundial representa la cumbre del éxito profesional en clubes, el WBC se ha consolidado como el evento donde el componente emocional y la identidad cultural llevan el juego a otro nivel.

Con el respaldo de sus principales protagonistas, el Clásico Mundial 2026 no solo está entregando un nivel de juego excepcional, sino que está redefiniendo qué significa “el máximo escenario” para un pelotero. Para “El Juez”, el veredicto es claro: representar a la nación en este ambiente no tiene comparación.

Respaldo de Mike Trout

Las palabras de Judge son similares a las dichas luego de la pasada edición del Clásico Mundial por el entonces capitán de los Estados Unidos al referirse al torneo.

“Lo experimentas, quieres estar en el momento y me recordó lo mucho que quiero regresar a la postemporada. No vamos desde el 2014, pero esa atmósfera, la del Clásico Mundial de Béisbol, como fan del béisbol, quieres estar en ese momento”, señaló Mike Trout tras regresar a los entrenamientos de primavera, posterior a la edición 2023 del torneo.

El hecho de que dos capitanes de la selección de Estados Unidos le den ese peso y lugar al Clásico Mundial de Béisbol, habla de que el mismo ha ido logrando su cometido e importantizándose con el paso de los años.

Los Estados Unidos, que jugarán su tercera final consecutiva del Clásico Mundial de Béisbol, ahora esperan al ganador de la semifinal entre Italia y Venezuela para conocer al equipo contra el que disputarán el partido de campeonato.

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