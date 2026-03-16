Ancelotti define convocados para gira de amistosos en EE.UU.: Vini Jr. y Endrick lideran, Neymar fuera

El italiano Carlo Ancelotti, director técnico de la selección brasileña de fútbol, reveló la lista de 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos para enfrentar a Francia (26 de marzo) y Croacia (31 de marzo) a finales de este mes, en par de amistosos preparativos de los cariocas antes del Mundial 2026.

La gran noticia es la ausencia de Neymar Jr. El delantero, que actualmente milita en el Santos, fue evaluado personalmente por Ancelotti durante el reciente duelo contra Mirassol, partido que el astro brasileño no disputó por fatiga muscular.

“Prefiero convocar a los que están físicamente aptos”, sentenció Ancelotti en la rueda de prensa de anuncio de los convocados, reafirmando que el historial del máximo goleador histórico no basta si el ritmo competitivo no acompaña.

Sin embargo, la convocatoria destaca por la inclusión de Vinícius Junior y Endrick, quienes se perfilan como los pilares ofensivos de Brasil en Norteamérica. Además, Ancelotti sorprendió al llamar por primera vez a Gabriel Sara (Galatasaray) y al talentoso Rayan (Bournemouth), evidenciando su deseo de conocer de cerca a perfiles que aporten frescura y dinamismo al mediocampo y al ataque.

El drama de Rodrygo y la plaga de lesiones

Sin duda, el punto más bajo del anuncio fue la confirmación de la baja de Rodrygo. El delantero del Real Madrid, pieza fundamental en el esquema de Ancelotti, fue operado la semana pasada tras sufrir una rotura de ligamento cruzado y menisco en su pierna derecha. Con un tiempo estimado de recuperación de diez meses, Rodrygo dice adiós al sueño mundialista, dejando un vacío difícil de llenar en el extremo derecho.

A él se suman otros nombres de peso que quedaron fuera de esta gira por diversas dolencias: Éder Militão, Caio Henrique, Vanderson, Bruno Guimarães y Estevão.

Lista de Convocados

Defensas: Alex Sandro , Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibáñez, Léo Pereira, Marquinhos y Wesley.

Alex Sandro , Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibáñez, Léo Pereira, Marquinhos y Wesley. Mediocampistas: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho y Gabriel Sara.

Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho y Gabriel Sara. Delanteros: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Joao Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan y Vinícius Junior.

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