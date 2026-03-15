Ciudad de México establece Récord Guinness con la clase de fútbol más grande del mundo

La Ciudad de México volvió a inscribir su nombre en las páginas doradas de la historia deportiva. Este domingo, el corazón del país se transformó en un centro depasión futbolística cuando 9,500 personas se reunieron en el Zócalo para establecer un nuevo Récord Guinness: la “Clase de fútbol más grande del mundo”.

Durante 35 minutos ininterrumpidos, miles de ciudadanos demostraron su dominio del balón bajo el sol de la Plaza de la Constitución, superando con creces la marca anterior que ostentaba la ciudad de Seattle.

La plaza fue tapizada con una alfombra verde para simular un terreno de juego profesional, y los participantes fueron organizados en tres bloques cromáticos (verde, blanco y rojo) formando una bandera humana monumental. Bajo la dirección técnica del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, los asistentes cumplieron con rigor los ejercicios exigidos por los certificadores de Guinness, quienes validaron la marca tras una tensa espera al finalizar la sesión.

La megaclase contó con el respaldo de figuras históricas del fútbol nacional. En el estrado y entre la multitud se pudo ver a porteros legendarios como Adrián Chávez y Óscar “El Conejo” Pérez, así como a los defensas Miguel España y Joaquín ‘Shaggy’ Martínez. Además, se rindió un emotivo homenaje a las integrantes de la selección que representó a México en el Mundial Femenino de 1971, pioneras que abrieron el camino para el desarrollo del fútbol femenil en el país.

De Seattle a la Ciudad de México

Hasta hoy, la marca pertenecía a Seattle, donde 1,038 fanáticos participaron en una clase de 30 minutos el pasado 15 de junio. Aquel registro ya había superado los 956 asistentes de San José, California, en 2023. Sin embargo, la capital mexicana ha elevado la vara a un nivel casi inalcanzable.

Este éxito es solo el inicio de una serie de eventos masivos diseñados para calentar motores hacia la Copa del Mundo 2026.

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