Antigua mansión de Kanye West en Malibú podría ser subastada

Parece ser que la casa frente al mar que el arquitecto japonés Tadao Andō diseñó está destinada a la desgracia, pues tras el paso de Kanye West por la propiedad, esta sigue generando problemas a sus nuevos propietarios. Ahora, está en riesgo de ser sometida a una ejecución hipotecaria.

Esta propiedad ha sido una de las más polémicas del rapero, pues tras comprarla comenzó a desarrollar un proyecto de reforma que trajo consigo denuncias por parte de los desarrolladores y al final terminó dejando el sitio completamente abandonado.

El mal estado en el que quedó la propiedad, ubicada en Malibú, California, hizo que fuera muy difícil para él deshacerse de la propiedad. Al final, cerró la venta en 2024 por $21 millones de dólares, una cifra muy por debajo de lo que invirtió originalmente.

La propiedad fue comprada por la firma de inversión inmobiliaria Belwood Investments, dirigida por Steven “Bo” Belmont, quienes plantearon un sistema de negociación para recuperar el sitio que no ha sido del todo eficiente.

Según un reportaje compartido por “The Wall Street Journal”, la firma de inversión quiso financiar la restauración y posterior venta de la propiedad utilizando un modelo de “crowdfunding” (financiación colectiva) a través de un programa llamado Populis.

Ahora parece ser que todos esos inversores están en riesgo de perder, pues el proyecto no se ha podido desarrollar por la mala gestión y problemas financieros. Lo que dice “The Wall Street Journal” es que Belwood Investments pidió un préstamo de $18.5 millones de dólares para adquirir la propiedad, pero corren riesgo de una ejecución hipotecaria por el incumplimiento de pago.

Lo que se cree es que, tras esta ejecución hipotecaria, la propiedad tendrá que ser subastada, inversores perderán dinero y Belwood Investments terminará muy mal parada en el sector.

El director de Belwood Investments se ha encargado de compartir muchos detalles de sus planes de negocio con esta propiedad en sus redes sociales, incluso llegó a hablar públicamente del estado en el que West la dejó.

En una entrevista que dio a “Los Angeles Times”, el inversor y desarrollardor dijo que su objetivo con la reconstrucción “es que parezca que Kanye nunca estuvo allí. La casa será restaurada para que vuelva a ser como era antes”.

Por ahora, no ha dado declaraciones sobre la ejecución hipotecaria que deberá enfrentar por la propiedad.

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