Kanye West pierde demanda relacionada con su mansión en Malibú

Luego de tres años, un tribunal en Los Ángeles ha dado su sentencia sobre la demanda que recibió Kanye West por parte del contratista Tony Saxon. Aunque parece ser que West perdió el caso, la verdad es que ambos se han visto beneficiados de alguna manera.

Hay que recordar que Saxon demandó al rapero en septiembre del 2023 alegando violaciones graves del código laboral y condiciones de trabajo extremas. West había contratado a Saxon para que se encargara de desarrollar el proyecto de reforma en la polémica mansión frente al mar que al final terminó abandonada.

Los hechos por los que el contratista demandó ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2021. Al final, se ha dicho que el fallo fue mixto. Por ejemplo, Saxon buscaba un pago de $1.7 millones de dólares por daños, pero el tribunal solo le otorgó $140,000 dólares más el pago de los honorarios del equipo de abogados.

Según la información compartida por ‘Variety’, los abogados de Saxon aseguran que el pago que tendrá que hacer el rapero superará el millón de dólares al sumar sus honorarios.

Por otro lado, West también ganó porque el jurado rechazó las acusaciones de despido injustificado, represalias y daños punitivos.

Gracias a esta demanda se expusieron muchos detalles sobre los planes que West tenía con la casa en Malibú, la cual fue diseñada originalmente por el arquitecto japonés Tadao Ando. Por ejemplo, Saxon explicó que su intención era hacer una propiedad “fuera de la red”. Su intención era eliminar la electricidad, la plomería y quería reemplazar las escaleras por un tobogán.

Además del desastre interno que quería crear, durante el tiempo que Saxon trabajó allí tuvo que enfrentarse a las peores condiciones. Durante el juicio contó que se le obligó a dormir en el lugar como guardia de seguridad todos los días de la semana y las 24 horas del día.

