Kanye West venderá un apartamento en Bélgica por menos de $1 millón de dólares

La cartera de bienes raíces de Kanye West no solo incluye propiedades en Estados Unidos, y hace poco se ha revelado que el rapero encontró comprador para un apartamento en Stokerijstraat, Bélgica, que le perteneció durante varios años.

Esta propiedad entró al mercado de bienes raíces a finales del 2025, y aunque los agentes de la venta han aceptado una oferta, por ahora no se ha cerrado oficialmente la venta y no se conoce la cifra exacta que West recibirá por el lugar.

Lo que sí se sabe es que el rapero compró este apartamento en 2021 y se asegura que llegó a pasar algunas temporadas allí. Sin embargo, West no pierde la costumbre y logró desmantelar completamente el sitio, por lo que el nuevo comprador tendrá que invertir mucho dinero en su reconstrucción.

El precio original de la propiedad era de poco más de $800,000 dólares y en el listado, disponible en la página web de Nest Seekers International, se ofrece como un “auténtico lienzo en blanco” y se explica que “el espacio rebosa carácter: techos altos con vigas vistas, el ritmo atemporal de los arcos históricos y una luz natural serena que crea la base perfecta para un interior a medida”.

El apartamento tiene una extensión de 2,260 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Otra de sus principales características es que se encuentra dentro de Kanaal, un centro residencial, comercial y cultural que fue construido con patrimonio industrial.

Los agentes encargados de la venta invitan a imaginar “una sala de estar escultural, una cocina como un gesto arquitectónico, una pared con galería de arte o un loft ultraminimalista: todo es posible aquí, en armonía con la textura y la tranquilidad que hacen de Kanaal un espacio tan único”.

Por otro lado, ‘Robb Report’, ha compartido algunas fotografías en las que se ve cómo lucía la propiedad antes de que fuera desmantelada por West. En esas fotos se puede ver que el espacio es ideal para un estilo artístico y para personas que buscan un espacio para crear.

