BBC solicita desestimar demanda de $10,000 millones de dólares de Trump por documental sobre el 6 de enero

La cadena británica BBC presentó este lunes ante un tribunal estadounidense una moción para desestimar la demanda por $10,000 millones de dólares presentada por el presidente Donald Trump.

Alegó que el caso podría tener un efecto negativo sobre la cobertura informativa rigurosa de figuras y eventos públicos, publicó la agencia de noticias AP.

La demanda de Trump, interpuesta en diciembre ante un tribunal federal de Florida, se centra en un documental de la BBC titulado Trump: ¿Una segunda oportunidad?, emitido días antes de las elecciones presidenciales de 2024.

La producción combinó varias citas de un discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, dando la impresión de que alentaba a sus seguidores a asaltar el Capitolio, aunque se omitieron partes donde instaba a manifestarse pacíficamente.

Trump acusa a la cadena de emitir una “descripción falsa, difamatoria, engañosa, despectiva, incendiaria y maliciosa” y de intentar influir en los comicios estadounidenses de 2024.

La demanda solicita $5,000 millones de dólares por daños y perjuicios por difamación y otros $5,000 millones por prácticas comerciales desleales.

El mes pasado, un juez del tribunal federal del Distrito Sur de Florida fijó provisionalmente la fecha del juicio para febrero de 2027.

En su moción de 34 páginas, la BBC argumenta que el tribunal de Florida no tiene jurisdicción sobre el caso y que Trump no ha presentado pruebas plausibles de que la cadena actuara con intención de tergiversar su imagen.

“El caso de Trump se queda muy lejos del alto estándar de la malicia real”, señala el documento.

La corporación también advierte que el litigio podría tener un “efecto disuasorio” sobre la libertad de expresión, especialmente al informar sobre figuras de alto perfil como el presidente.

“Se prefiere el sobreseimiento anticipado dado el poderoso interés en garantizar que la libertad de expresión no se vea indebidamente obstaculizada por la necesidad de defenderse contra litigios costosos pero infundados, lo que restringiría el margen de maniobra necesario para garantizar una información rigurosa sobre figuras y eventos públicos”, subrayó la BBC en un comunicado.

El escándalo provocado por la edición del documental llevó a la dimisión del director ejecutivo y del jefe de noticias de la BBC el año pasado, aunque la cadena se disculpó con Trump por la forma en que se presentó su discurso.

A pesar de la admisión, la BBC sostiene que las acusaciones de difamación son infundadas.

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