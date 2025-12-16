Trump demanda a la BBC por presunta difamación y pide hasta $5,000 millones de dólares

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, demandó a la cadena pública británica BBC el lunes con la alegación de haber manipulado de manera engañosa un fragmento de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental.

La querella fue interpuesta ante un tribunal federal en el sur de Florida en la que exige una compensación de hasta $5,000 millones de dólares por dos cargos: difamación y violación de la Ley de Prácticas Comerciales de Florida, informó la agencia EFE.

El reportaje que generó la multimillonaria demanda es el documental titulado “Trump: ¿segunda oportunidad?”, emitido en el programa Panorama de la BBC antes de las elecciones presidenciales de 2024.

El republicano alega que la cadena unió segmentos no consecutivos de su discurso, insinuando que él marcharía con sus seguidores hacia el Capitolio y que les ordenaba “luchar como demonios”, y calificó esta edición como “falsa, difamatoria y maliciosa”.

¿Qué respondió la BBC?

Por su parte, cadena británica reconoció públicamente que la edición constituyó un “error de juicio” y ofreció disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, el medio mantuvo que “no existe base legal para una demanda por difamación” y se ha comprometido a defender su posición en la corte.

Tras el escándalo, varios ejecutivos de alto nivel de la emisora, incluyendo el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness, presentaron su renuncia.

Abogados y expertos señalaron que el equipo legal de Trump tendrá dificultades para demostrar la difamación bajo las leyes de Estados Unidos. Estas normativas protegen fuertemente la información de interés público, y requieren que el demandante pruebe que el medio actuó con conocimiento de que la información era falsa o con una grave actitud de desprecio hacia la verdad (temerariamente).

Es la primera vez que el presidente lleva a juicio a una cadena internacional británica, sumándose a una lista de disputas legales contra medios de comunicación dentro de Estados Unidos.

