Capitana de la selección de Irán renunció al asilo otorgado por Australia

Con Zahra Ghanbari, de 34 años, ya son cinco las jugadoras de la selección femenina de Irán que han renunciado al asilo político otorgado por Australia. La capitana del conjunto nacional retiró su solicitud de asilo para “regresar al abrazo de la patria”; asilo lo anunció la agencia de noticias IRNA de Irán.

Integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán llegan al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur en Sepang, Malasia, el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Azneal Ishak). Crédito: Azneal Ishak | AP

¿Por qué las jugadoras de la selección de Irán renunciaron al asilo político?

Oficialmente, no ha trascendido la razón por la que cinco de siete jugadoras renunciaron a la solicitud de asilo político en Australia. Sin embargo, todas las especulaciones y reportes aseguran que la presión y amenazas a la integridad de los familiares que las jugadoras dejaron en Irán surtieron efecto.

Shiva Amini, exjugadora de fútbol iraní exiliada, afirmó que los jugadores eligieron irse a casa después de “una presión intensa y sistémica sobre las familias de los jugadores” de la Federación de Fútbol de Irán.

“Las jugadoras decidieron regresar porque las amenazas contra sus familias se volvieron insoportables y la intimidación fue implacable”, escribió en X el domingo.

According to information I received from Australia, the Iranian Football Federation, working with the Islamic Revolutionary Guard IRGC, has placed intense and systematic pressure on the players’ families in Iran.

They have even targeted the family of Zahra Ghanbari. Despite the… pic.twitter.com/bwMlbH1JFy — Shiva Amini 🗽⚽️ (@Shiva_amini_11) March 15, 2026

Esta versión también fue sostenida por Tina Kordrostami, concejal de la ciudad australiana de Ryde. En una entrevista con Fox News afirmó que las jugadoras estaban siendo “intimidadas” desde Irán.

“Sé que incluso las familias han sido detenidas. Sé que los miembros de la familia están desaparecidos”, dijo Kordrostami.

El polémico asilo político en medio de la Copa Asia

En medio de la Copa Asia que se disputa en Australia, cinco jugadoras de la selección femenina de Irán huyeron del hotel de concentración para pedir asilo en el país.

Las jugadoras que recibieron el asilo por parte de Australia fueron: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi. Posteriormente, dos más se unieron y el número subió a siete.

La presión mediática y política del caso fue tal que Donald Trump abogó por la medida humanitaria e incluso prometió conceder asilo a las jugadoras en Estados Unidos si Australia no lo hacía.

Irán, más política que fútbol en la Copa Asia

La selección femenina de Irán ya había sido noticia en medio de la Copa Asia que se disputa en Australia. En su debut, se negaron a cantar el himno nacional de la teocracia como protesta contra el régimen ayatolá.

Las iraníes perdieron 3-0 en su estreno ante Corea del Sur en el encuentro disputado en la ciudad de Perth. Posteriormente, de acuerdo con el medio local Sydney Morning Herald, las jugadoras fueron catalogadas como “traidoras” en la televisión estatal iraní durante el fin de semana por este gesto de protesta.

Irán quedó eliminada de la Copa Asia en la fase de grupos tras caer 3-0 en su debut con Corea del Sur; 0-4 ante el anfitrión Australia y 0-2 ante Filipinas en su último encuentro en el torneo.

La Copa Asia, que inició el pasado 1 de marzo en Australia, está programada para terminar el 21 de marzo.



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