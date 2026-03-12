Fans exhiben pancarta contra Trump y Netanyahu durante partido en Alemania: “Hermanos del crimen”

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue generando rechazo y el mundo del fútbol no ha sido la excepción. El pasado domingo, durante un partido de la Bundesliga de Alemania, un grupo de fans exhibió una pancarta contra Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

La afición del St. Pauli, conocida por llevar iniciativas a las gradas con sus pancartas, aprovechó el duelo que empataron a cero contra el Eintracht Frankfurt para atizar al mandatario de Estados Unidos y al primer ministro de Israel.

Los hinchas desplegaron una pancarta que calificaba a Donald Trump y Benjamin Netanyahu como “hermanos del crimen”, en protesta por los recientes ataques unilaterales de Estados Unidos e Israel contra Irán.

🇩🇪 "Trump y Netanyahu, hermanos en el crimen".



No es la primera vez que este equipo alemán utiliza su acostumbrado activismo político con pancartas para criticar a Netanyahu.

En septiembre de 2024, durante un encuentro ante el FC Augsburg (2:1), mostraron un tifo contra el líder israelí. La gran pancarta ubicada en la tribuna sur decía: “Netanyahu, fascista. Deja de matar civiles en Palestina”.

Los ataques de Israel y Estados Unidos iniciaron hace dos sábados y acabaron con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán.

Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.

La guerra ha golpeado al mundo del fútbol. El pasado miércoles, el ministro de Deportes Ahmad Doyanmali dio a conocer que Irán no jugará el Mundial 2026.

¿La razón? Rechazo a las acciones bélicas que Estados Unidos e Israel emprendieron hace dos semanas contra Teherán y que han acabado con la vida de casi 2.000 personas, según reportes.



