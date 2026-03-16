La cirugía para ser más alto existe: cuánto cuesta el alargamiento de piernas en EE.UU.

La idea de poder ganar algunos centímetros de estatura puede parecer sacada de una película, pero en realidad existe una cirugía que permite hacerlo. Se trata del alargamiento de piernas, un procedimiento ortopédico desarrollado originalmente para tratar deformidades óseas y que, en los últimos años, se ganó el interés de aquellos que buscan aumentar su estatura por motivos estéticos.

En Estados Unidos, varias clínicas especializadas ofrecen este tipo de operación, que puede costar más de 100.000 dólares y requiere meses de recuperación.

Cómo funciona la cirugía para ser más alto

“El alargamiento de piernas fue desarrollado originalmente para tratar deformidades o diferencias en la longitud de las extremidades, pero en los últimos años también ha despertado interés por razones estéticas”, explicó el cirujano ortopédico Dr. Dror Paley, especialista en reconstrucción de extremidades.

El procedimiento se basa en un principio médico llamado distracción ósea. Durante la cirugía, el médico corta cuidadosamente el hueso del fémur o de la tibia y coloca un dispositivo especial que permite separar lentamente las dos partes del hueso.

Con el paso de los días, el hueso comienza a regenerarse en el espacio que se va creando entre los segmentos. Este proceso permite que el hueso se alargue gradualmente mientras el tejido nuevo se forma en el espacio.

El alargamiento se realiza muy lentamente, generalmente alrededor de un milímetro por día.

Cuántos centímetros se pueden ganar

La mayoría de los procedimientos permite aumentar la estatura entre 5 y 8 centímetros. En algunos casos extremos, si se realizan varias fases de alargamiento, los pacientes pueden alcanzar aumentos cercanos a 10 centímetros, aunque esto implica procesos más largos y complejos.

El alargamiento de piernas es un procedimiento ortopédico que permite aumentar la estatura de forma gradual. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

El resultado final depende de diversos factores, que van desde la estructura ósea del paciente y la técnica utilizada hasta el tiempo de recuperación y el seguimiento médico.

Puedes ver: Implantes por impresión 3D son un éxito rotundo en la cirugía del pie y tobillo

Cuánto cuesta la cirugía en Estados Unidos

Uno de los aspectos que más sorprende es el costo. El precio del alargamiento de piernas en Estados Unidos suele oscilar entre US$70.000 y US$150.000 dependiendo de la clínica, la técnica utilizada y el tiempo de rehabilitación.

Como se trata de un procedimiento considerado estético en muchos casos, los seguros médicos generalmente no cubren la operación. Por esa razón, la mayoría de los pacientes paga el procedimiento de forma privada.

Cuánto dura la recuperación

El proceso completo es largo. Después de la cirugía, el paciente debe seguir un período de alargamiento gradual que puede durar varias semanas o meses.

Luego viene la etapa de consolidación del hueso, en la que el nuevo tejido óseo se fortalece. En total, el proceso completo puede tardar entre seis meses y un año.

Durante ese tiempo, los pacientes suelen necesitar fisioterapia para recuperar fuerza y movilidad.

Los riesgos del procedimiento

Como cualquier cirugía ortopédica, el alargamiento de piernas implica riesgos. Entre las posibles complicaciones se encuentran: infecciones, daño en nervios o músculos, problemas de consolidación del hueso y dolor prolongado. También puede haber limitaciones temporales en la movilidad.

Por esta razón, los médicos recomiendan evaluar cuidadosamente la decisión antes de someterse al procedimiento.

Puedes ver: ¿Cómo se realiza la cirugía de aumento de glúteos y cuáles son sus riesgos?

Por qué cada vez más personas se interesan en esta cirugía

Aunque la operación fue diseñada originalmente para tratar problemas médicos, el interés por el alargamiento de piernas ha crecido por razones estéticas.

En los últimos años, el tema se volvió viral en redes sociales y plataformas de video, donde algunos pacientes comparten su experiencia con el procedimiento. Esto despertó la curiosidad de muchas personas que buscan aumentar su estatura.

El caso más conocido fue el del influencer estadounidense Moses Gibson, quien contó públicamente que se sometió a la cirugía para ganar estatura. Dijo haber gastado más de US$170.000 en cirugías de alargamiento de piernas y haber aumentado unos 8 centímetros.

“Durante años me sentí inseguro por mi altura. Finalmente, decidí hacer la cirugía para sentirme mejor conmigo mismo”, contó Gibson en entrevistas.

Aun así, los especialistas recuerdan que se trata de una cirugía compleja que requiere tiempo, disciplina y seguimiento médico constante.

Una decisión que va más allá de ganar centímetros

Para quienes consideran esta operación, el proceso implica mucho más que el resultado final. Además del costo y del tiempo de recuperación, la cirugía requiere meses de rehabilitación y adaptación física.

Por eso, los médicos suelen insistir en que el procedimiento debe analizarse con cuidado y realizarse únicamente bajo la supervisión de especialistas en cirugía ortopédica.

Lo que sí queda claro es que, aunque parezca increíble, la posibilidad de crecer algunos centímetros con cirugía ya no es solo una idea de ciencia ficción.

Seguir leyendo:

El nuevo nivel de colesterol que recomiendan los médicos para evitar infartos y ACV

5 súperalimentos para resetear tu hígado de forma natural

Un tercio de los estadounidenses afirma saltarse comidas o hacer grandes sacrificios para cubrir los gastos de salud