Cómo eliminar pesticidas de las fresas con ingredientes naturales

Las frutas y verduras son de los alimentos naturales con mayores beneficios para la salud. Sin embargo, para preservarlos de las plagas, muchas veces llegan a nuestras manos cargadas de pesticidas y químicos, un problema muy común en cultivos delicados como el de las fresas.

Afortunadamente, existen formas de reducir la cantidad de químicos de manera natural sin usar productos abrasivos. Así lo explica la experta en recetas y vida sana, María Pérez Espín, quien comparte un método infalible para garantizar la inocuidad de tus alimentos.

El método natural de desinfección

Para este proceso de limpieza, Espín emplea solo tres elementos básicos que todos tenemos en casa: agua, vinagre de manzana y una toalla para el secado final. El uso del vinagre es clave, ya que ayuda a eliminar bacterias y residuos fitosanitarios sin recurrir a agentes agresivos.

Claves para el lavado paso a paso

Para lograr una sanitización efectiva, sigue estas instrucciones:

Preparación de la mezcla: En un bowl grande, mezcla 1 parte de vinagre de manzana con 3 partes de agua (puedes usar agua templada para iniciar la disolución y luego asegurar que esté fresca). Remojo: Sumerge las fresas (o las verduras que desees desinfectar) durante 5 a 10 minutos. Remueve suavemente para que la solución alcance toda la superficie. Enjuague: Escurre bien y enjuaga bajo el grifo con abundante agua fría, frotando con delicadeza para quitar residuos y eliminar cualquier rastro de sabor a vinagre. Secado crucial: Seca cada pieza con papel de cocina o déjalas escurrir sobre una toalla limpia. Es vital eliminar toda la humedad para evitar que se genere moho.

Lo que no debes hacer (Errores comunes)

Para mantener la calidad nutricional y la frescura de tus alimentos, evita estas prácticas:

No uses jabón ni detergente: Estos productos no están diseñados para alimentos y pueden dejar residuos tóxicos en la superficie porosa de la fruta.

Estos productos no están diseñados para alimentos y pueden dejar en la superficie porosa de la fruta. No excedas el tiempo de remojo: No las dejes más de 15 minutos en el agua, ya que las frutas se ablandan, absorben demasiada agua y pierden sabor .

No las dejes más de en el agua, ya que las frutas se ablandan, absorben demasiada agua y . No las guardes mojadas: El exceso de agua acelera la descomposición. Evita la humedad para que duren mucho más tiempo en tu nevera.

El exceso de agua acelera la descomposición. para que duren mucho más tiempo en tu nevera.

Sigue leyendo: