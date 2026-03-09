Krispy Kreme celebra San Patricio con una colección llena de suerte y donas gratis

A partir del 10 de marzo, los fanáticos de las donas podrán disfrutar de la nueva colección de Krispy Kreme “Green O’riginal Glazed” para celebrar el Día de San Patricio, que se festeja el próximo 17 de marzo. Se trata de cuatro nuevas donas con glaseados en diferentes tonalidades de verde, chispas de colores y el tradicional trébol con sabores de vainilla y chocolate, que estarán disponibles en Estados Unidos.

Para la celebración de San Patricio, la gigante de las donas tiene previsto regalar donas a quienes vistan de verde y realizar el sorteo “Pase Docena Dorada Lucky You”, en el que se elegirán al azar a 4,000 ganadores que recibirán un año de donas gratis (una docena de Original Glazed al mes, desde abril de 2026 hasta marzo de 2027).

Nuevos sabores de la suerte

Shooting Shamrock: esta dona está cubierta con un glaseado verde sabor vainilla , decorada con aros de glaseado verde claro y un trozo de azúcar con forma de trébol .

esta dona está cubierta con un , decorada con aros de glaseado verde claro y un trozo de . Over the Rainbow: una dona sin glasear rellena con la crema de Krispy Kreme que la hace suave y esponjosa. el glaseado de vainilla verde claro le da un toque vistoso que se complementa con chispas de arcoíris de trébol y un arcoíris decorativo.

una dona sin glasear rellena con la que la hace suave y esponjosa. el le da un toque vistoso que se complementa con y un arcoíris decorativo. Plaid Party: una dona cubierta con un glaseado con sabor vainilla y decorada con una lluvia de glaseado verde.

una dona cubierta con un y decorada con una lluvia de glaseado verde. Chocolate glaseado con chispas del Día de San Patricio: una dona bañada en glaseado de chocolate y cubierta con chispas temáticas del Día de San Patricio.

La Directora de Marca y Producto de Krispy Kreme, Alison Holder, comentó: “No solo traemos deliciosas donas a las celebraciones del Día de San Patricio, sino que también traemos un poco de suerte. No hay necesidad de buscar el arcoíris; simplemente visita tu tienda Krispy Kreme más cercana y crea tu propia suerte con estas donas festivas y dulces ofertas”.

Más sorpresas para San Patricio

Aunque el lanzamiento es el 10 de marzo, la celebración principal se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo. Krispy Kreme anuncia que cualquier cliente que acuda a la tienda o al drive-thru vistiendo una prenda verde recibirá una dona verde gratis, sin necesidad de realizar ninguna compra.

El regreso de las icónicas donas glaseadas de color verde se podrá adquirir en tiendas físicas, para recoger o mediante entrega a domicilio usando la app y el sitio web oficial. Estarán disponibles de forma individual o por docena a un precio de $12. También se podrán encontrar paquetes de seis donas de la colección de San Patricio en tiendas minoristas y supermercados seleccionados de EE. UU.

