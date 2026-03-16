Entre $76 y $1,000 dólares costará asistir a la final de la Champions League en Budapest

La UEFA reveló este lunes los detalles de la venta de entradas para la final de la UEFA Champions League 2026, que tendrá lugar en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. En un esfuerzo por equilibrar la accesibilidad para los aficionados de los clubes finalistas y la exclusividad del evento, los precios presentan un abanico que arranca en los $76 dólares y alcanza los $1,034 dólares en las zonas más privilegiadas del estadio.

Para esta edición, la UEFA pondrá a la venta 39,000 de los 61,400 asientos disponibles en el feudo húngaro. La distribución se ha diseñado para dar prioridad a las aficiones de los equipos que logren alcanzar la final: cada club recibirá un paquete de 17,200 entradas a un precio único y reducido de $76 dólares (70 euros). Las 4,600 localidades restantes se ofrecerán al público general a través de los canales oficiales del organismo rector, con un límite de dos boletos por comprador.

Las entradas destinadas al público general se han dividido en tres categorías comerciales. Categoría 1 en un precio estimado de $196 dólares; Categoría 2: precio estimado de $707 dólares; Categoría: precio estimado de $1,034 dólares. Los boletos para los asistentes con movilidad reducida tendrá un costo de $76 dólares.

Tecnología contra la reventa

Una de las grandes novedades de este año es el endurecimiento de las medidas contra el mercado negro. Los aficionados que deseen asistir a la final de Budapest deberán participar en un sorteo previo a través del portal de la UEFA. Los afortunados no recibirán boletos físicos ni archivos PDF; deberán descargar una aplicación móvil oficial donde la entrada quedará vinculada permanentemente al dispositivo del registro.

El proceso para entrar en el sorteo de la Champions League se desarrolla desde este lunes hasta el 19 de marzo. Para la Europa League y la Conference League, el plazo se extiende hasta el 20 de marzo, mientras que los interesados en la final femenina en Noruega tendrán hasta el 1 de abril para registrarse.

La final de Budapest el 30 de mayo marcará el cierre de la temporada de clubes en Europa, apenas once días antes de que el mundo ponga sus ojos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México para el inicio del Mundial 2026.

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