Murió el exfutbolista guatemalteco Darío Doherr tras accidente mientras pilotaba una aeronave

El exjugador guatemalteco Darío Doherr perdió la vida el pasado sábado tras sufrir un accidente mientras pilotaba una aeronave Cessna 182 en el cantón Barrios, aldea Villa Hermosa, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

El exfutbolista de 31 años fue trasladado al Hospital Nacional de San Marcos, donde finalmente falleció. De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), además de Doherr, tres personas más murieron en el siniestro.

Su último equipo, Comunicaciones FC, confirmó el deceso por medio de un emotivo comunicado. “La directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y colaboradores de la institución”.

“Presentamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, rogándole al creador que les conceda cristiana resignación. Descanse en paz”, indicaron.

Los fallecidos en el accidente

Piloto fallecido: Dario Doherr Pérez (exjugador profesional).

Segunda víctima: Mujer en estado de gestación (fallecida).

Tercer implicado: Dr. José Carlos Fuentes Aguilar (fallecido).

Darío Doherr y su huella en el fútbol guatemalteco

Daniel Darío Doherr Pérez nació el 28 de octubre de 1994 en Guatemala. Jugaba como delantero antes de dedicarse a la aviación. El atacante jugó en varios equipos del fútbol nacional de su país.

Inició su carrera en las categorías juveniles de la USAC. También pasó por Xelajú MC y la filial de Comunicaciones, institución con la que estuvo hasta enero de 2023. Esa temporada fue la última antes de iniciar una carrera como piloto civil.



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