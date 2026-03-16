Erich Bergen, de “Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette”, quiere vender su ático en Nueva York

El actor estadounidense Erich Bergen ha decidido deshacerse de su ático en Nueva York. La propiedad está ubicada dentro de un edificio boutique y está disponible en el mercado de bienes raíces por $995,000 dólares.

La propiedad entra al mercado poco después del estreno de la serie “Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette”, en la que se habla sobre la historia de amor entre el hijo de John F. Kennedy. Bergen interpreta en la serie al empresario Anthony Radziwill.

Hay que recordar que Bergen ha tenido hasta ahora una carrera en el teatro musical y en la televisión, es más conocido en la industria por interpretar a Blake Moran en el drama político “Madam Secretary”.

El ático que quiere vender tiene una extensión de 1,060 pies cuadrados distribuidos en dos dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, dice que “la vivienda está inundada de luz natural y disfruta de vistas tranquilas al patio ajardinado del edificio, creando un entorno silencioso y sereno”.

Sobre el interior de la propiedad, el listado dice que “cuenta con una distribución de dormitorios separada, cuidadosamente diseñada, que proporciona una excelente privacidad entre las dos habitaciones. La espaciosa suite principal ofrece una amplitud excepcional, con espacio para una sala de estar o una oficina en casa, además de un excelente armario y un baño privado bien equipado con acabados de porcelana y una bañera Kohler”.

Además de las comodidades dentro del ático, el comprador también podrá disfrutar de varios servicios y áreas comunes que ofrece el edificio donde se encuentra el ático. Se menciona su vestíbulo con personal las 24 horas, gimnasio, salón para residentes, sala multimedia, aparcamiento para bicicletas y dos niveles de terrazas exteriores amuebladas con zonas de barbacoa.

Por ahora se desconoce si Bergen ha comprado una nueva propiedad en la ciudad o cuáles son sus planes para los próximos años.

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