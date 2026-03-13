Dr. Dre vendió su mansión en Malibú

Esta semana se confirmó que Dr. Dre entró oficialmente al club de los multimillonarios y ahora se ha revelado que también cerró la venta de una mansión en Malibú, California, que estuvo entrando y saliendo del mercado durante años.

La venta de la propiedad se habría cerrado la semana pasada y se hizo a través de un acuerdo fuera del mercado de bienes raíces. El rapero, productor y empresario estadounidense terminó recibiendo $16.5 millones de dólares por la propiedad, según información difundida por ‘Mansion Global’.

Desde el 2022, Dr. Dre estuvo buscando un comprador para esta propiedad y originalmente esperaba recibir $20 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando. Antes de eso, también había intentado vender la propiedad en 2011.

Dr. Dre compró esta residencia en el 2000 por $4.75 millones de dólares, y durante todos estos años invirtió dinero en mantenimiento y reformas que mantuvieron el lugar en buen estado.

Según ‘Mansion Global’, el comprador ha sido el fundador y socio general de una empresa constructora de viviendas y apartamentos con sede en Los Ángeles. Aunque no se ha confirmado, es posible que la vivienda sufra una extensa reforma. Esta casa se construyó en 1993 y está ubicada en Pacific Coast Highway.

El nuevo propietario tendrá a su disposición una casa de 8,843 pies cuadrados distribuidos en seis habitaciones, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado, oficina, estudio de grabación, gimnasio y otras comodidades.

Una de sus características principales son sus grandes ventanas que enmarcan a la perfección la vista al mar.

Sobre la entrada del rapero a la lista de los multimillonarios, se tiene que resaltar que ocupa el puesto 3,332 de la lista de ‘Forbes’, compartiendo con Jared Kushner, Rihanna y el empresario del acero Richard Teets Jr.

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