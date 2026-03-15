Rufus Wainwright aumenta el precio de su mansión en Los Ángeles

El cantautor Rufus Wainwright sigue buscando un propietario para la mansión en Los Ángeles, California, que le pertenece desde hace una década. La primera vez que entró al mercado fue en 2024. y ahora ha regresado al mercado con un precio más alto.

Originalmente, Wainwright esperaba recibir $2.2 millones de dólares por la propiedad, y ahora está listada por $2.3 millones de dólares. En su momento, el cantante y compositor había hecho promoción de la residencia a través de su propia cuenta de Instagram.

En 2024, escribió sobre la propiedad: “Jorn y yo estamos listando nuestra hermosa casa de Laurel Canyon. Hemos vivido en esta casa desde 2016. Escribí ‘Unfollow The Rules’ aquí incluyendo una de mis piezas favoritas ‘Peaceful Afternoon'”.

Wainwright compró esta casa en 2016 por $1.45 millones de dólares y durante todos estos últimos años se ha encargado de hacer una reforma que ha dado mucha personalidad a los interiores. Esos detalles combinan con el especial diseño que tiene la estructura, la cual data de los años 20.

En el listado, disponible en la página web de Hilton & Hyland, se resalta que esta propiedad es “rica en historia de estrellas de rock” y además mencionan varios detalles de su diseño, pues está “llena de elementos clásicos como techos altos con vigas de madera, vidrieras, una chimenea con repisa, una fabulosa biblioteca octogonal, exuberantes jardines y comedores al aire libre con balcones en cada nivel de la casa”.

El nuevo propietario podría disfrutar de una casa principal de 2,119 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre su interior, el listado describe: “Esta casa de cuento de hadas española de 1926 se podría describir como una romántica historia de amor con la vida”.

La propiedad también cuenta con terrazas ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. El sitio también es un refugio para alejarse del ruido de la ciudad, pues el sitio está rodeado de árboles y mucha naturaleza.

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