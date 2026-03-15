Piden $5.25 millones de dólares por antiguo hogar de Donna Reed en Palm Springs

La casa en Palm Springs, California, que fue hogar de la actriz Donna Reed ha entrado al mercado de bienes raíces por $5.25 millones de dólares. Según registros, la ganadora del Oscar fue dueña de la propiedad desde 1955 hasta 1966.

Los agentes de bienes raíces encargados de la venta de la propiedad están usando su relación con Reed para hacerla más atractiva, pues además se ha destacado que fue dueña de la propiedad al mismo tiempo que protagonizaba ‘The Donna Reed Show’.

La construcción de la propiedad data de los años 30, pero parece ser que en tiempos recientes se le han hecho cambios y el mantenimiento adecuado para que el sitio se mantenga en buen estado. Su nombre es “El Sueño”.

En el listado, disponible en la página web de Bennion Deville Homes/Luxury Portfolio International, dice: “Elementos rústicos, en particular el uso generalizado de ladrillo en el interior y el exterior, combinados con acabados de madera natural y detalles de azulejos cuidadosamente seleccionados, contribuyen a crear el encanto de la casa”.

La casa principal tiene una extensión de 4,300 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cinco dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

También, el listado asegura que “esta casa es una verdadera obra de arte, clásica sin parecer anticuada, gracias a la atención al detalle y el cariño de cada propietario”.

‘Robb Report’ también reporta que la última vez que esta casa se vendió fue en 2023 por $4.17 millones de dólares.

Donna Reed murió en 1986 y durante sus años en Hollywood logró protagonizar películas como ‘It’s a Wonderful Life’ (1946) y ‘From Here to Eternity’ (1953). Ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1953 por su interpretación de Alma en ‘From Here to Eternity’, dirigida por el cineasta polaco Fred Zinnemann.

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