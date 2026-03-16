Premios Oscar 2026: Barbra Streisand fue parte de la ceremonia para homenajear a Robert Redford

Finalmente, la cantante y actriz Barbra Streisand sí fue parte de los Premios Oscar 2026. Su participación en la ceremonia fue emotiva, pues recordó y homenajeó sobre el escenario al fallecido Robert Redford.

Streisand subió al escenario para dar fin al segmento “In Memoriam” de la ceremonia. Cantó una estrofa del tema principal de la película “The Way We Were” (1973), la cual protagonizó junto con Redford. Ambos actores iniciaron una amistad tras filmar este proyecto.

Además, dedicó unas palabras a Redford, quien murió el 16 de septiembre de 2025, e hizo que los asistentes la aplaudieran de pie. Recordó su experiencia en la película, cómo Redford rechazó el personaje una primera vez y reconoce con orgullo lo que significa ahora esa historia.

También añadió: “Yo lo llamaba un vaquero intelectual que se abrió su propio camino y ganó el Oscar al Mejor Director, y ahora lo echo de menos más que nunca, aunque le encantaba burlarse de mí. Me llamaba Babs, y yo le decía: ‘Bob, ¿sabes?, ¿parezco una Babs? No soy una Babs, ¿sabes?’. Pero la forma en que lo decía me hacía reír”.

Terminó su discurso contando: “Muchos años después, estábamos charlando por teléfono sobre lo de siempre: política, arte, nuestros temas favoritos, y cuando íbamos a colgar, me dijo: ‘Babs, te quiero mucho y siempre te querré’. Y en la última nota que le escribí a Bob, la terminé con ‘Yo también te quiero’, y la firmé como ‘Babs'”.

Mientras Streisand hablaban se proyectaron en el escenario fotos de ambos. Crédito: Chris Pizzello | AP

Rachel McAdams sube al escenario para recordar a Diane Keaton

Robert Redford no fue el único en ser homenajeado en esta edición de los Premios Oscar, antes de que Barbra Streisand subiera al escenario, también lo hizo Rachel McAdams, quien se encargó de recordar a Diane Keaton.

McAdams y Keaton trabajaron juntas en la película “The Family Stone” (2005), dirigida por Thomas Bezucha. Sobre Keaton, que murió en octubre del 2025, McAdams dijo: “Durante más de 50 años, radiante en la pantalla e imborrable en la vida, créanme cuando les digo que no hay actriz de mi generación que no se sienta inspirada y cautivada por su singularidad absoluta“.

En el “In Memoriam” de este año también se recordó a Rob Reiner, Robert Duvall y Diane Ladd, entre otros.

Rachel McAdams reconoció el impacto que Diane Keaton tuvo en su carrera y en otras actrices de su generación. Crédito: Chris Pizzello | AP

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