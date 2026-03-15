Los mejores momentos de los Oscar 2026: “One Battle After Another” y “Sinners” arrasaron en la premiación

Los premios Oscar tuvieron grandes momentos durante la ceremonia. Varios de los ganadores formaban parte de la lista de favoritos de esta edición de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.

“One Battle After Another“, de Paul Thomas Anderson, ganó seis premios Oscar, mientras que “Sinners“, de Ryan Coogler”, se llevó cuatro estatuillas. De cerca estuvo “Frankenstein“, de Guillermo del Toro, cinta que cerró la noche con tres galardones.

Paul Thomas Anderson ganó como ‘Mejor Director’ por “One Battle After Another”. Crédito: Chris Pizzello | AP

Uno de los mejores momentos de la noche fue el triunfo de Amy Madigan en la categoría de ‘Mejor Actriz de Reparto’ por su papel de Gladys, la villana de la película de terror “Weapons”. Con 75 años, se trata de la segunda artista de mayor edad en la historia en ganar en esta categoría.

Por primera vez se entregó el premio a ‘Mejor Casting’, una categoría que reconoce la elección del elenco para una película. El triunfador en esta categoría fue Cassandra Kulukundis, directora de casting de “One Battle After Another”, la segunda película más nominada de esta edición de los premios Oscar.

Cuando llegó el momento de entregar el premio a ‘Mejor Cortometraje’ se produjo un empate, una situación que solo ha ocurrido siete veces en los 98 años de historia de los premios Oscar. “The Singers’ y “Two People Exchanging Saliva” tuvieron un empate técnico y ambos subieron al escenario para recibir el galardón. La última vez que esto ocurrió fue en 2013 cuando “La noche más oscura” y “Skyfall” ganaron en la categoría “Mejor Edición de Sonido”.

El conductor Jimmy Kimmel presentó la categoría ‘Mejor Cortometraje Documental’. Antes de entregar el premio, Kimmel se refirió a la censura que muchos enfrentan en diversas partes del mundo, e incluso hizo mención a la censura que vivió por parte de CBS. El premio se lo llevó “All The Empty Rooms”, un cortometraje que concientiza sobre el impacto emocional en las familias de las víctimas de los tiroteos escolares.

La directora de fotografía de “Sinners”, Autumn Durald Arkapaw, se convirtiró en la primera mujer en ganar un Oscar en la categoría ‘Mejor Fotografía’.

Noruega celebra con el triunfo de la película “Sentimental Value” en la categoría ‘Mejor Película Internacional’. La película fue dirigida por Joachim Trier y casi todo su elenco está nominado: Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård y Elle Fanning.

La canción Golden de “KPop Demon Hunters” se convirtió en la primera canción de K-Pop en ganar en la categoría Mejor Canción Original.

Paul Thomas Anderson acertó todas las apuestas al triunfar en la categoría ‘Mejor Dirección’ , luego de arrasar en toda la temporada de premios.

La sorpresa llegó cuando se anunció el ganador en la categoría ‘Mejor Actor’. El favorito de esta edición era Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’. Sin embargo, Michael B Jordan sorprendió al alzarse con la estatuilla por su papel protagónico en “Sinners”, en la que interpreta a gemelos.

Solo seis actores y actrices afroamericanos han ganado en las categoría ‘Mejor Actor / Actriz’. Ellos fueron: Sidney Poitier (Lilies of the Field, 1964), Denzel Washington (Training Day, 2002), Halle Berry (Monster’s Ball, 2002), Jamie Foxx (Ray, 2005), Forest Whitaker (The Last King of Scotland, 2007) y Will Smith (King Richard, 2022)

Uno de los premios que más se esperaba era el de Jessie Buckley por su papel en ‘Hamnet’. Buckley ganó en todas las premiaciones en su categoría de la temporada de premios de este 2026 por lo que su triunfo no fue sorpresa.

Jessie Buckley ganó como ‘Mejor Actriz’ por su papel en “Hamnet”. Crédito: Chris Pizzello | AP

Y para cerrar la noche se anunció el premio más destacado de la ceremonia: ‘Mejor Película’, una categoría en la que triunfó ‘One Battle After Another’, de Paul Thomas Anderson. Este triunfo no sorprendió a nadie, ya que la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio era la máxima favorita en esta categoría durante esta temporada de premios.

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