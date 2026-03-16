“Reminders of Him” superó las expectativas en su fin de semana de estreno

Este fin de semana se estrenó “Reminders of Him”, una película de romance que se basa en la novela homónima publicada en 2022 por Colleen Hoover, la misma escritora de “It Ends with Us”. Durante sus primeros días en cartelera, la película logró superar las expectativas.

Originalmente, se esperaba que la película recaudara entre $10 millones de dólares y $15 millones de dólares en el mercado norteamericano, pero finalmente alcanzó los $18.2 millones de dólares en 3,402 salas de cine de Norteamérica.

En el exterior, “Reminders of Him” recaudó $10 millones de dólares, por lo que cerraron su primer fin de semana con una recaudación total de $28.2 millones de dólares. Además de ser una sorpresa para la producción, también es una buena noticia si se toma en cuenta que invirtieron un presupuesto de $25 millones de dólares para hacerla.

Si se compara con las otras dos adaptaciones cinematográficas que se han hecho de las novelas de Hoover, esta quedaría en la segunda posición. “It Ends With Us” logró recaudar $50 millones de dólares, pero “Regretting You” solo alcanzó los $13.7 millones de dólares.

“Reminders of Him” es protagonizada por Maika Monroe y Tyriq Withers. La historia se centra en una mujer que regresa a su ciudad natal después de cumplir siete años de prisión. Al salir, su único objetivo es recuperar el contacto con su hija de cinco años, a quien no conoce porque nació mientras ella estaba encarcelada.

“Reminders of Him” no alcanzó el primer lugar

Aunque “Reminders of Him” alcanzó números más altos de los esperados, eso no la convirtió en la líder de las listas. Este lugar lo sigue ocupando la película animada de Disney Pixar, “Hoppers”, la cual estrenó el fin de semana pasado.

En este segundo fin de semana, “Hoppers” recaudó $28.5 millones de dólares, lo que representa una caída de solo el 36% desde su estreno. Esta nueva cifra ha llevado la película a reunir $86 millones de dólares en la taquilla estadounidense y, si se suma a lo que ha alcanzado en el extranjero, la película ya tiene $164.7 millones de dólares en taquilla.

Otros logros del fin de semana

Con “Hoppers” en el primer lugar y con “Reminders of Him” se podría decir que no hubo ninguna otra novedad en las salas de cine, pero ‘Variety’ informó que “Hamnet”, la película dirigida por Chloé Zhao y nominada a ocho Premios Oscar, superó los $100 millones de dólares justamente en el fin de semana que se realizó la ceremonia oficial de la premiación.

Aunque la película llegó con varias nominaciones, al final solo se llevó una estatuilla. La categoría en la que ganaron fue en Mejor Actriz y el reconocimiento fue para Jessie Buckley, quien interpreta a Agnes Shakespeare en esta historia.

Sigue leyendo:

• Confirman secuela de ‘KPop Demon Hunters’, el éxito animado de 2025

• Kathryn Hahn confirmó que será parte del live-action de ‘Enredados’

• ‘The Bride!’ se convierte en un fracaso en taquilla para Warner Bros. Pictures