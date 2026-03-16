Venezuela vs. Italia: horario y dónde ver este lunes la semifinal del Clásico Mundial
El abridor elegido por Omar López para lanzar por Venezuela será el derecho Keider Montero, jugador de Detroit Tigers
Este lunes se juega la segunda y última semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela, luego de 17 años de espera, vuelve a esta instancia tras eliminar al vigente campeón, Japón. En este artículo de El Diario de Nueva York te contaremos cuándo, dónde y cómo ver el partido.
¿Cuándo juegan Venezuela e Italia en el Clásico Mundial?
La semifinal del Clásico Mundial entre Venezuela e Italia será el lunes 16 de marzo.
Horario del partido entre Venezuela e Italia en el Clásico Mundial
El juego comienza a las 20:00 hora local de Miami, Estados Unidos (GMT-4), la misma hora que en Nueva York y Venezuela.
- 18:00 horas en Ciudad de México
- 17:00 horas en California, Estados Unidos
¿Dónde se juega la semifinal del Clásico Mundial entre Venezuela e Italia?
Venezuela ha jugado todos sus encuentros en IoanDepotPark. Su antesala a la gloria contra Italia se jugará en recinto, casa de Miami Marlins en la MLB.
Abridores de Venezuela e Italia
El abridor elegido por Omar López para lanzar por Venezuela será el derecho Keider Montero, jugador de Detroit Tigers en las Grandes Ligas. Por su parte, el ítalo-venezolano Francisco Cervelli eligió a Michael Lorenzo.
Dónde ver el partido de Venezuela e Italia en Estados Unidos
El encuentro se transmitirá por FS1 en inglés y Fox Deportes en español por televisión y en streaming por Fox App.
Venezuela llega con registros de cuatro victorias y una derrota tras derrotar 2-6 a Países Bajos; 3-11 a Israel; 4-0 a Nicaragua y 8-5 a Japón. Su única derrota fue ante República Dominicana 7-5.
Italia, con una gran camada de venezolanos y estadounidenses nacionalizados llega por primera vez a semifinales con cinco victorias sin ninguna derrota.
- Brasil 0-8 Italia
- Gran Bretaña 4-7 Italia
- Italia 8-6 Estados Unidos
- Italia 9-1 México
- Puerto Rico 6-8 Italia
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