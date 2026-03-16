Venezuela vs. Italia: horario y dónde ver este lunes la semifinal del Clásico Mundial

Este lunes se juega la segunda y última semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela, luego de 17 años de espera, vuelve a esta instancia tras eliminar al vigente campeón, Japón. En este artículo de El Diario de Nueva York te contaremos cuándo, dónde y cómo ver el partido.

¿Cuándo juegan Venezuela e Italia en el Clásico Mundial?

La semifinal del Clásico Mundial entre Venezuela e Italia será el lunes 16 de marzo.

Horario del partido entre Venezuela e Italia en el Clásico Mundial

El juego comienza a las 20:00 hora local de Miami, Estados Unidos (GMT-4), la misma hora que en Nueva York y Venezuela.

18:00 horas en Ciudad de México

17:00 horas en California, Estados Unidos

¿Dónde se juega la semifinal del Clásico Mundial entre Venezuela e Italia?

Venezuela ha jugado todos sus encuentros en IoanDepotPark. Su antesala a la gloria contra Italia se jugará en recinto, casa de Miami Marlins en la MLB.

Abridores de Venezuela e Italia

El abridor elegido por Omar López para lanzar por Venezuela será el derecho Keider Montero, jugador de Detroit Tigers en las Grandes Ligas. Por su parte, el ítalo-venezolano Francisco Cervelli eligió a Michael Lorenzo.

Dónde ver el partido de Venezuela e Italia en Estados Unidos

El encuentro se transmitirá por FS1 en inglés y Fox Deportes en español por televisión y en streaming por Fox App.

Venezuela llega con registros de cuatro victorias y una derrota tras derrotar 2-6 a Países Bajos; 3-11 a Israel; 4-0 a Nicaragua y 8-5 a Japón. Su única derrota fue ante República Dominicana 7-5.

Italia, con una gran camada de venezolanos y estadounidenses nacionalizados llega por primera vez a semifinales con cinco victorias sin ninguna derrota.

Brasil 0-8 Italia

Gran Bretaña 4-7 Italia

Italia 8-6 Estados Unidos

Italia 9-1 México

Puerto Rico 6-8 Italia

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