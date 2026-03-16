Toluca anunció la muerte del exportero, Pablo Jurado, con solo 22 años

El fútbol mexicano recibió una triste noticia con el fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, ex arquero formado en las divisiones inferiores del Toluca.

La noticia se dio a conocer a través de las redes oficiales del club, generando conmoción entre aficionados y miembros del entorno del fútbol.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte, lo que ha generado incertidumbre y tristeza entre quienes lo conocieron o siguieron su carrera en las fuerzas básicas. El joven futbolista perdió la vida en circunstancias que todavía no fueron aclaradas públicamente.

Jurado Serafín era canterano del Toluca y realizó gran parte de su proceso formativo dentro de la institución. Durante su etapa en el club defendió el arco en distintas categorías juveniles, formando parte de los planteles Sub-17, Sub-20 y Sub-23 del conjunto escarlata.

Aunque no logró debutar con el primer equipo de los Diablos Rojos, el guardameta fue considerado durante años como parte del proyecto formativo del club. Finalmente, su vínculo con la institución llegó a su fin en el verano de 2024, cuando dejó el equipo tras completar su proceso en las categorías juveniles.

Desde Los Diablos Rojos expresaron públicamente su pesar por la pérdida del joven arquero. “Quienes integramos al Deportivo Toluca lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, ex arquero de nuestra institución. Nuestras condolencias y mejores deseos para sus familiares y amigos”, señaló el comunicado del equipo.

Pésame de la LigaMX

La Liga MX también se pronunció sobre el fallecimiento del ex futbolista: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín. Nos unimos a la pena que embargan familiares y amigos. Que descanse en paz”.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín.



Nos unimos a la pena que embargan familiares y amigos.



Que descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/s3T1K0sBHR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 16, 2026

Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, dedicó unas palabras al joven: “Lamento mucho la partida de Pablo Jurado Serafín. Mis condolencias y solidaridad para su familia en estos momentos de profundo dolor. Deseo que encuentren paz y fortaleza ante esta irreparable pérdida.”

Lamento mucho la partida de Pablo Jurado Serafín. Mis condolencias y solidaridad para su familia en estos momentos de profundo dolor. Deseo que encuentren paz y fortaleza ante esta irreparable pérdida. https://t.co/NP7yRwgeuY — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) March 16, 2026

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